Подразделения СБС поразили 724 цели противника за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 724 уникальных целей противника.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.
В частности:
- 169 единиц личного состава, из которых 109 - ликвидировано;
- 32 единиц автомобильной техники и 30 мотоциклов;
- 13 артиллерийских систем, 1 танк и 1 единицу бронетехники.
Кроме того, уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 15 точек вылета операторов БПЛА.
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@NashaCanada
·
4 год
Путинская стабильность пришла в Ижевск. Спасибо товарищу Путину за наше счастливое бессмертие🤣
https://x.com/i/status/1940029025247789455