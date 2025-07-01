Подразделения СБС поразили 724 цели противника за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 724 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

В частности:

169 единиц личного состава, из которых 109 - ликвидировано;

32 единиц автомобильной техники и 30 мотоциклов;

13 артиллерийских систем, 1 танк и 1 единицу бронетехники.

Кроме того, уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 15 точек вылета операторов БПЛА.

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