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Подразделения СБС поразили 724 цели противника за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 724 уникальных целей противника.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБС.

В частности:

  • 169 единиц личного состава, из которых 109 - ликвидировано;
  • 32 единиц автомобильной техники и 30 мотоциклов;
  • 13 артиллерийских систем, 1 танк и 1 единицу бронетехники.

Кроме того, уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 15 точек вылета операторов БПЛА.

Смотрите: Бойцы 414-й бригады СБС сожгли две вражеские БМП. ВИДЕО

Инфографика о работе СБС

Автор: 

уничтожение (7406) Силы беспилотных систем (123) война в Украине (5001)


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сбс пресс-службу набрало?
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01.07.2025 20:00 Ответить
Nasha Canada🇨🇦Наша Канада
@NashaCanada
·
4 год
Путинская стабильность пришла в Ижевск. Спасибо товарищу Путину за наше счастливое бессмертие🤣

https://x.com/i/status/1940029025247789455
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01.07.2025 20:03 Ответить
 
 