Студент-переселенець з Луганська готував удари РФ по Черкащині, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ у Черкасах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що відомо про зрадника?
Як зазначається, ним виявився завербований ворогом 20-річний студент місцевого університету. На замовлення окупантів він коригував ракетно-дронові атаки РФ по регіону.
"За матеріалами справи, фігурант раніше проживав у Луганську, але ще до початку повномасштабної війни переїхав до Черкас і вступив до вишу.
Згодом студент потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легких грошей" у Телеграм-каналах", - йдеться у повідомленні.
Яку інформацію він передавав ворогу?
Після дистанційного вербування агент почав звітувати ворогу про наслідки "прильотів": шукав місця влучання та робив для куратора звіти із фото.
Наступним його завданням був пошук бойових позицій радіолокаційних станцій Сил оборони.
Такі розвіддані окупанти планували використати для підготовки повітряних атак РФ "в обхід" української системи ППО.
Також фігурант шпигував за адмінбудівлею обласного управління Національної поліції, намагаючись визначити рівень захисту зовнішнього периметру режимного об’єкта.
Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності. Під час обшуку за місцем проживання у нього вилучено телефон із підготовленим "звітом" для фсб.
Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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а коли всі, ну більшисть, луганці і на троні їх представник? - то це вже кацапія.
есть и просто понаехавшие - муж, жена, племянник, внук в десятом поколении
А їх там взагаді перевіряють,бо це вже в систему переходить
Zahar Kindrat
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Реєстрація: 29.01.2025
Та ще й погоняло видумав товсте
Ординець, не розганяй тут розбрату, шуруй додому, на страна, с...у
це гірше кацапні
Тепер, замість дієвого його покарання, через повішення, тіж Українці, що залишилися живими, після його обстрілів, ще й утримувати будуть убивцю, за власний кошт, а не з грошей стефанчука+зеленського+шмигаля та купи держСекретарів !!
І так, в Україні продовжується це геморр, з 2014 року!! Убивці Українців, на волі, а Українці - в могилі!
Що не так ?
- тато, я зустрічяюся з хлопцем він гарний, з Луганська, переселенець..
мені треба було певний чяс щоби матючня перестала в голові крутитися
- і добре, а що кияни в Києві вже всі перевилися чи ти так сивого батька тролиш?
- ні, він класний!
через десь пів року
- тато, він виявися паскудою...
- ну нічого - всі роблять помилки, дорослішати тобі щє і дорослішати...