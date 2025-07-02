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Студент-переселенець з Луганська готував удари РФ по Черкащині, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента ФСБ у Черкасах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що відомо про зрадника?

Як зазначається, ним виявився завербований ворогом 20-річний студент місцевого університету. На замовлення окупантів він коригував ракетно-дронові атаки РФ по регіону.

зрадник з Черкас

"За матеріалами справи, фігурант раніше проживав у Луганську, але ще до початку повномасштабної війни переїхав до Черкас і вступив до вишу.

Згодом студент потрапив у поле зору російської спецслужби, коли шукав "легких грошей" у Телеграм-каналах", - йдеться у повідомленні.

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Яку інформацію він передавав ворогу?

Після дистанційного вербування агент почав звітувати ворогу про наслідки "прильотів": шукав місця влучання та робив для куратора звіти із фото.

Наступним його завданням був пошук бойових позицій радіолокаційних станцій Сил оборони.

Такі розвіддані окупанти планували використати для підготовки повітряних атак РФ "в обхід" української системи ППО.

Також фігурант шпигував за адмінбудівлею обласного управління Національної поліції, намагаючись визначити рівень захисту зовнішнього периметру режимного об’єкта.

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності. Під час обшуку за місцем проживання у нього вилучено телефон із підготовленим "звітом" для фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (13070) Черкаси (568) шпигунство (1022) Черкаська область (92) Черкаський район (42)


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Топ коментарі
+26
який це в сраці переселенець? - засланець.
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02.07.2025 10:26 Відповісти
+23
Отож.А ми їх дпвайте вчити безплатно,своїх дітей кривдимо.
А їх там взагаді перевіряють,бо це вже в систему переходить
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02.07.2025 10:28 Відповісти
+17
от підари чортові. От таку мразоту навіть більше окупантів ненавиджу. Валіть на свою засраху та там живіть, ніхто ж не затримує.
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02.07.2025 10:33 Відповісти
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який це в сраці переселенець? - засланець.
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02.07.2025 10:26 Відповісти
Ну если израильтяне за бабки работают на Иран ( каждую неделю ловят) что вы от ваты луганской хотите!
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02.07.2025 10:36 Відповісти
в родині не без луганця...
а коли всі, ну більшисть, луганці і на троні їх представник? - то це вже кацапія.
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02.07.2025 10:43 Відповісти
а вам указывают єтническую принадлежность тех израильтян? не все граждане в Израиля евреи, арабов почти 2,5 млн. и они тоже израильтяне, плюс куча понаехавших кацапов у которых дедушка по папе был еврей...
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02.07.2025 10:45 Відповісти
"куча понаехавших кацапов у которых дедушка по папе был еврей..."

есть и просто понаехавшие - муж, жена, племянник, внук в десятом поколении
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02.07.2025 10:51 Відповісти
ну и этих тоже хватает! не только с кацапии, а откуда угодно...
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02.07.2025 12:13 Відповісти
Чистокровные иудеи в т ч! Речь про арабов не идет!
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02.07.2025 12:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LKSXfI_uo3A
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02.07.2025 12:30 Відповісти
молодогвардеец
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02.07.2025 10:51 Відповісти
ага, павка з корчягі
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02.07.2025 11:00 Відповісти
Отож.А ми їх дпвайте вчити безплатно,своїх дітей кривдимо.
А їх там взагаді перевіряють,бо це вже в систему переходить
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02.07.2025 10:28 Відповісти
А чому тебе ведмедчук так пізно тут зарєєстрував?
Zahar Kindrat

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 29.01.2025

Та ще й погоняло видумав товсте
Ординець, не розганяй тут розбрату, шуруй додому, на страна, с...у
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02.07.2025 11:09 Відповісти
от підари чортові. От таку мразоту навіть більше окупантів ненавиджу. Валіть на свою засраху та там живіть, ніхто ж не затримує.
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02.07.2025 10:33 Відповісти
100%
це гірше кацапні
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02.07.2025 10:56 Відповісти
"Кацапа можна вивезти з Росії (чи "російськомовного регіону")... Але не можна вивезти "Росію" з кацапа..."
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02.07.2025 10:35 Відповісти
А з сталеяйцевого чи ларьочникаможна?
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02.07.2025 10:40 Відповісти
Золотий генофонд, як казав корнієнка.
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02.07.2025 10:41 Відповісти
Лугандон типовий
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02.07.2025 10:42 Відповісти
Подібних переселенців купа. Готова кацапська агентура. Всю Україну собою загидили. А їм ще сраки на поворотах заносять замість фільтрації.
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02.07.2025 10:44 Відповісти
" Побільше" таких переселенців, то тоді ми точно переможемо руских виродків
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02.07.2025 10:44 Відповісти
А діє ще закон, за яким нєдорослєй із сонячного ОРДЛО зачисляли в українські ВУЗи без екзаменів?
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02.07.2025 10:44 Відповісти
відкрию тобі секрет, зараз усіх зачисляють без екзаменів, за результатами НМТ, у ВНЗ екзамени зараз не здають
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02.07.2025 10:47 Відповісти
там ще подібних сєвєродонєцких "переселенців" на азоті, як на курщині собак не різаних.
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02.07.2025 10:55 Відповісти
Гарний сценарій, від фсб московитів, для своєї агентури, - «шукав легких грошей» …, убиваючи, разом з московітами, Українців!!
Тепер, замість дієвого його покарання, через повішення, тіж Українці, що залишилися живими, після його обстрілів, ще й утримувати будуть убивцю, за власний кошт, а не з грошей стефанчука+зеленського+шмигаля та купи держСекретарів !!
І так, в Україні продовжується це геморр, з 2014 року!! Убивці Українців, на волі, а Українці - в могилі!
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02.07.2025 10:57 Відповісти
Якщо буде суд, вирок - сяде за зраду на довічне. З конфіскацією смартфона, ноута та трусів.
Що не так ?
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02.07.2025 11:40 Відповісти
Тепер буде стриляти на параші.Щоденно
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02.07.2025 12:22 Відповісти
Не пройде і пів року, як таких, як він, включать на обмін, як на кшалт отих зрадників, з Секретаріату КМУ, Бая та Мехеду або єфремова!!
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02.07.2025 12:46 Відповісти
хай «пірісилєнци» всі ідуть воювати за сфой даунбас. Коли закінчаться всі пірісилєнци - тоді хай ідуть з інших регіонів. Ось показ того чи дійсно за Україну. Якого хріна вони проти возхваляли рашку, їх використали і тепер їдуть до нас в творять тут дичину!?
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02.07.2025 11:00 Відповісти
Скільки стикався з лугандонами, вони усі підараси і сєпари
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02.07.2025 11:14 Відповісти
Звичайно що ні. Більшисть мешканців Луганська і Донецька мігрували на вільні території. А ті, хто залишився теж не всі чекали на бурятів. Просто нема можливості було кинути хворого або ще з якоїсь причини.
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02.07.2025 11:20 Відповісти
Якщо людина поїхала не в Рашу, а в Україну, то він вже наш, український. От голосувати я б їм права не давав(окрім тих, хто воював)
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02.07.2025 11:27 Відповісти
В Штатах під час війни з Японією всіх американських японців поселили в табори. Звісно умови життя там були такі, як на турбазах, тільки виходити за періметр ніхто права не мав. А в нас того, хто завжди був українофобом обирають президентом, а потім сподіваються не перемогу
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02.07.2025 11:21 Відповісти
Не те що б "турбази", але й не зона.
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02.07.2025 11:42 Відповісти
В перифронтові села їх виселити без права на евакуацію.
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02.07.2025 12:25 Відповісти
ой, студент... та у нас суддями і прокурорами призначають у більшості засланців з луганшини чи донеччини. Не знаю, як там з поліцейськими начальниками, але не сумніваюсь
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02.07.2025 11:27 Відповісти
А, чи не може, оте гівно, при допиті вистрибнути у вікно... хоча б з п'ятого поверху?
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02.07.2025 11:31 Відповісти
Доки не почнуть їх знищувати ця зараза і далі буде працювати на ворога .
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02.07.2025 11:49 Відповісти
Відправити його на саперні роботи. Нехай розміновує поля.
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02.07.2025 11:53 Відповісти
спам'яталася розмова з донькою 2річної давнини:
- тато, я зустрічяюся з хлопцем він гарний, з Луганська, переселенець..
мені треба було певний чяс щоби матючня перестала в голові крутитися
- і добре, а що кияни в Києві вже всі перевилися чи ти так сивого батька тролиш?
- ні, він класний!
через десь пів року
- тато, він виявися паскудою...
- ну нічого - всі роблять помилки, дорослішати тобі щє і дорослішати...
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02.07.2025 12:45 Відповісти
Так вони ж бл ді ще і на бюджеті вчаться стипендію гуманітарку отримують Таких разом з батьками на передову розміновувати
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02.07.2025 12:50 Відповісти
 
 