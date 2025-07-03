УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10354 відвідувача онлайн
Новини Фото Ситуація на окупованій Луганщині
6 892 42

"Ексмера" Луганська Пілавова підірвали у центрі окупованого міста, - росЗМІ. ФОТО 18+

У центрі тимчасово окупованого Луганська внаслідок вибуху автомобіля 3 липня помер колишній "мер" Маноліс Пілавов. Зрадник очолював окупаційну адміністрацію міста від 2014 до 2023 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть низка росЗМІ, зокрема ТАСС та Baza.

Як зазначається, вибух стався неподалік краєзнавчого музею. Там відбулося відкриття виставки, присвяченої операції "Потік" — проходу російських військових через газову трубу в тил позицій ЗСУ в Курській області.

За даними російських ЗМІ, Пілавов загинув від саморобної вибухівки, яку заклали за дверима будинку на вулиці Тараса Шевченка. Вибух пролунав, коли двері відчинили.

У результаті вибуху колишній "мер" помер, а ще троє людей дістали поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибух пролунав у тимчасово окупованому Луганську. ВIДЕО

У Луганську підірвали колишнього окупаційного
У Луганську підірвали колишнього окупаційного

Рух Чесно повідомляє, що Пілавов з 2014 року був "головою адміністрації Луганська". До окупації міста він обіймав посаду першого заступника міського голови.

Пілавов з 2015 року перебував у розшуку СБУ.

Його звинувачували по трьох статтях:

  • дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (захоплення державної влади).
  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
  • створення терористичної групи чи терористичної організації.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський запровадив проти Пілавова санкції на три роки.

У жовтні 2022 року він потрапив до санкційного списку РНБО щодо осіб, які прямо чи опосередковано підтримали військову агресію Росії проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано заступника головкома ВМФ Росії Гудков

У Луганську підірвали колишнього окупаційного

Автор: 

вибух (4546) ліквідація (4164) Луганськ (580) мер (510) Луганська область (4902) Луганський район (7)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
да всем похер.... главное чтоб не кормить его за казенный счет
показати весь коментар
03.07.2025 16:07 Відповісти
+18
Оце потрібна реформа . І дуже довгоочікувана
показати весь коментар
03.07.2025 16:13 Відповісти
+15
А може, ми тут ні до чого? У колаборантів таке практикують теж нерідко... Можливо, гроші не поділили... А ле нам "на руку" - хай ходять, і озираються... І "серуть в штани", від будь-якого підозрілого звуку...
показати весь коментар
03.07.2025 16:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да всем похер.... главное чтоб не кормить его за казенный счет
показати весь коментар
03.07.2025 16:07 Відповісти
Оце потрібна реформа . І дуже довгоочікувана
показати весь коментар
03.07.2025 16:13 Відповісти
колишній "мер" помер... за 10 метрів од двері і тектонічна тріщина на східцях - добрячий пристрій був
показати весь коментар
03.07.2025 16:34 Відповісти
нікому вже не потрібну потвору нікому не жаль - але щоб повоняло? невже специ Буданова на таке тратять себе?
показати весь коментар
03.07.2025 16:09 Відповісти
А може, ми тут ні до чого? У колаборантів таке практикують теж нерідко... Можливо, гроші не поділили... А ле нам "на руку" - хай ходять, і озираються... І "серуть в штани", від будь-якого підозрілого звуку...
показати весь коментар
03.07.2025 16:15 Відповісти
Цілком вірогідно. Згідно знімку лежить копитами на схід, верхньою дупою на захід. Наразі це ритуальне вбивство. Можливо частина брачного обряду.
показати весь коментар
03.07.2025 16:59 Відповісти
Пани Наталья, когда МОССАД выкрал в Аргентине Эйхмана
Эйхман уже не представлял угрозы для евреев
Вы считаете ,что МОССАД зря потратил силы на Эйхмана?
показати весь коментар
03.07.2025 16:15 Відповісти
Це треба обов'язково робити, щоб інші потвори встікалися від переляку при очікуванні, що їх теж дістануть.
показати весь коментар
03.07.2025 16:59 Відповісти
Ну все, тепер санкції можна відмінять )
показати весь коментар
03.07.2025 16:10 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 16:17 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 16:48 Відповісти
Чого він розлігся? Працювати хто буде?
показати весь коментар
03.07.2025 16:10 Відповісти
приліг бо в спині щось кольнуло
показати весь коментар
03.07.2025 17:31 Відповісти
Біля такого "мера" навіть знаходитись небезпечно - токсичний
показати весь коментар
03.07.2025 16:10 Відповісти
Оце Санкції дієві!!
А не Потужна🤮🤮🤮 звітування ніпрощо: скільки томів справ завели на недосяжних для оперів, скільки "заочних вироків" підписали...
показати весь коментар
03.07.2025 16:11 Відповісти
так ета газ із труби і взарвался...
показати весь коментар
03.07.2025 16:11 Відповісти
За газ відповідає міллєр. Чи Мюллер?
Як він казав, а вас Шєндоровіч, попрошу остаться трудниє годи пріходят, віхрі враждебниє вєют над намі )))
показати весь коментар
03.07.2025 16:15 Відповісти
Вообшем, дєло труба !
показати весь коментар
03.07.2025 16:59 Відповісти
Лєз па лєстніце, а упал с драбіни
показати весь коментар
03.07.2025 16:12 Відповісти
картіна маслом
показати весь коментар
03.07.2025 16:16 Відповісти
А знаєте чого не перейменували вулицю? тому що кацапи ріально вважають, що Шевченко рузький поет та класик
показати весь коментар
03.07.2025 16:19 Відповісти
Саме так.
показати весь коментар
03.07.2025 16:52 Відповісти
Прямо шедевр, але де труба.
показати весь коментар
03.07.2025 17:00 Відповісти
"свабоду таварісчю Манолісу Глєзосу"!
показати весь коментар
03.07.2025 16:12 Відповісти
На вулиці Тараса Шевченка!!

👍

P.S. Будуть і часи, коли центральний проспект Луганська називатиметься на честь Степана Бандери.
показати весь коментар
03.07.2025 16:17 Відповісти
Загинув на вулиці Тараса Шевченко - як епічно!!
показати весь коментар
03.07.2025 16:19 Відповісти
Невдобно якось палучілось, да, кацапи ???
показати весь коментар
03.07.2025 16:20 Відповісти
ох и ФИО..это луганская национальность???
показати весь коментар
03.07.2025 16:23 Відповісти
грек мабуть якийсь.
показати весь коментар
03.07.2025 16:30 Відповісти
То нава національність - лугандонець
показати весь коментар
03.07.2025 17:01 Відповісти
Перші дві літери зайві.
показати весь коментар
03.07.2025 17:05 Відповісти
А якщо так лугандонець
показати весь коментар
03.07.2025 17:07 Відповісти
і х*й на нього...
показати весь коментар
03.07.2025 16:27 Відповісти
А правда , що мери окупованих українських міст й досі перебувають на своїх посадах і навіть з.п отримують ...?
показати весь коментар
03.07.2025 16:49 Відповісти
та шожцетакое робится?
показати весь коментар
03.07.2025 16:54 Відповісти
Manolis Pilavov - это на латыни название какой-то болячки!
показати весь коментар
03.07.2025 16:58 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 17:02 Відповісти
ох и клоун. Видать стали забьівать об єксмере - вот он ничего лучше и не придумал как сдохнуть
показати весь коментар
03.07.2025 17:14 Відповісти
собаке собачья смерть!
показати весь коментар
03.07.2025 17:18 Відповісти
Досадное самоубийство!🤪😆😂🤣🥳
показати весь коментар
03.07.2025 17:18 Відповісти
показати весь коментар
03.07.2025 17:20 Відповісти
А казали, що нема національності "нарот бамбаса". А ось вам Маноліс Пілавов, чим не чисто бамбасянське ім'я?
показати весь коментар
03.07.2025 17:43 Відповісти
 
 