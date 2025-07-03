"Ексмера" Луганська Пілавова підірвали у центрі окупованого міста, - росЗМІ. ФОТО 18+

У центрі тимчасово окупованого Луганська внаслідок вибуху автомобіля 3 липня помер колишній "мер" Маноліс Пілавов. Зрадник очолював окупаційну адміністрацію міста від 2014 до 2023 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть низка росЗМІ, зокрема ТАСС та Baza.

Як зазначається, вибух стався неподалік краєзнавчого музею. Там відбулося відкриття виставки, присвяченої операції "Потік" — проходу російських військових через газову трубу в тил позицій ЗСУ в Курській області.

За даними російських ЗМІ, Пілавов загинув від саморобної вибухівки, яку заклали за дверима будинку на вулиці Тараса Шевченка. Вибух пролунав, коли двері відчинили.

У результаті вибуху колишній "мер" помер, а ще троє людей дістали поранення.

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Рух Чесно повідомляє, що Пілавов з 2014 року був "головою адміністрації Луганська". До окупації міста він обіймав посаду першого заступника міського голови.

Пілавов з 2015 року перебував у розшуку СБУ.

Його звинувачували по трьох статтях:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (захоплення державної влади).

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

створення терористичної групи чи терористичної організації.

У 2019 році президент України Володимир Зеленський запровадив проти Пілавова санкції на три роки.

У жовтні 2022 року він потрапив до санкційного списку РНБО щодо осіб, які прямо чи опосередковано підтримали військову агресію Росії проти України.

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