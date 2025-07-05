Окупанти атакували авіабомбами Приколотне на Харківщині: пошкоджені будинок, автомобілі, горіло складське приміщення. ФОТОрепортаж
Вдень суботи, 5 липня, російські загарбники двічі вдарили керованими авіабомбами по прифронтовому селищу Приколотне Куп'янського району Харківської області.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожих влучань:
- горіли складське приміщення, нежитлова будівля та дрова загальною площею 850 кв. м;
- зруйновано ще одну складську будівлю, пошкоджені вантажні автомобілі та приватний житловий будинок.
На місці працювали 14 рятувальників та 3 одиниці техніки, зокрема медичний розрахунок ДСНС.
Жертв і постраждалих немає.
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Дайте українцям самим завозити собі авто і без мита ‼️
Досить сірим автобаригам щеі на українцях заробляти
Мита діють у країнах де є велике виробництво цивільних авто для громадян,
В Україні цього нема і не буде років 10
Дайте українцям самим завозити собі авто і без мита ‼️
Досить сірим автобаригам щеі на українцях заробляти
Мита діють у країнах де є велике виробництво цивільних авто для громадян,
В Україні цього нема і не буде років 10
Натомість,"До 12 ракет летять у бік Кримського мосту. Україна підняла в небо 6 літаків, - росЗМІ". ЧК.