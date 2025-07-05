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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Окупанти атакували авіабомбами Приколотне на Харківщині: пошкоджені будинок, автомобілі, горіло складське приміщення. ФОТОрепортаж

Вдень суботи, 5 липня, російські загарбники двічі вдарили керованими авіабомбами по прифронтовому селищу Приколотне Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожих влучань:

  • горіли складське приміщення, нежитлова будівля та дрова загальною площею 850 кв. м;
  • зруйновано ще одну складську будівлю, пошкоджені вантажні автомобілі та приватний житловий будинок.

обстріл Харківщини

На місці працювали 14 рятувальників та 3 одиниці техніки, зокрема медичний розрахунок ДСНС.

обстріл Харківщини

Жертв і постраждалих немає.

обстріл Харківщини

обстріл Харківщини

обстріл Харківщини

Дивіться також: Росіяни вранці вдарили "Молнією" по Харкову й атакували авто на Куп’янщині: один загиблий і один поранений. ФОТО

Автор: 

обстріл (29674) КАБ (402) Харківська область (1233) Куп’янський район (282) Приколотне (3)


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Довго ще ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ буде мучати українців?
Дайте українцям самим завозити собі авто і без мита ‼️
Досить сірим автобаригам щеі на українцях заробляти
Мита діють у країнах де є велике виробництво цивільних авто для громадян,
В Україні цього нема і не буде років 10
показати весь коментар
05.07.2025 20:23 Відповісти
Довго ще ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ буде мучати українців?
Дайте українцям самим завозити собі авто і без мита ‼️
Досить сірим автобаригам щеі на українцях заробляти
Мита діють у країнах де є велике виробництво цивільних авто для громадян,
В Україні цього нема і не буде років 10
показати весь коментар
05.07.2025 20:23 Відповісти


Натомість,"До 12 ракет летять у бік Кримського мосту. Україна підняла в небо 6 літаків, - росЗМІ". ЧК.
показати весь коментар
05.07.2025 20:36 Відповісти
 
 