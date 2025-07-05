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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Оккупанты атаковали авиабомбами Приколотное на Харьковщине: повреждены дом, автомобили, горело складское помещение. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем субботы, 5 июля, российские захватчики дважды ударили управляемыми авиабомбами по прифронтовому поселку Приколотное Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Вследствие вражеских попаданий:

  • горели складское помещение, нежилое здание и дрова общей площадью 850 кв. м;
  • разрушено еще одно складское здание, повреждены грузовые автомобили и частный жилой дом.

обстрел Харьковщины

На месте работали 14 спасателей и 3 единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС.

обстрел Харьковщины

Жертв и пострадавших нет.

обстрел Харьковщины

обстрел Харьковщины

обстрел Харьковщины

Смотрите также: Россияне утром ударили "Молнией" по Харькову и атаковали авто на Купянщине: один погибший и один раненый. ФОТО

Автор: 

обстрел (28352) КАБ (400) Харьковская область (1218) Купянский район (283) Приколотное (3)


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Довго ще ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ буде мучати українців?
Дайте українцям самим завозити собі авто і без мита ‼️
Досить сірим автобаригам щеі на українцях заробляти
Мита діють у країнах де є велике виробництво цивільних авто для громадян,
В Україні цього нема і не буде років 10
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05.07.2025 20:23 Ответить
Довго ще ЗАКОН ПРО ЕВРОБЛЯХИ буде мучати українців?
Дайте українцям самим завозити собі авто і без мита ‼️
Досить сірим автобаригам щеі на українцях заробляти
Мита діють у країнах де є велике виробництво цивільних авто для громадян,
В Україні цього нема і не буде років 10
показать весь комментарий
05.07.2025 20:23 Ответить


Натомість,"До 12 ракет летять у бік Кримського мосту. Україна підняла в небо 6 літаків, - росЗМІ". ЧК.
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05.07.2025 20:36 Ответить
 
 