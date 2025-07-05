Оккупанты атаковали авиабомбами Приколотное на Харьковщине: повреждены дом, автомобили, горело складское помещение. ФОТОРЕПОРТАЖ
Днем субботы, 5 июля, российские захватчики дважды ударили управляемыми авиабомбами по прифронтовому поселку Приколотное Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Вследствие вражеских попаданий:
- горели складское помещение, нежилое здание и дрова общей площадью 850 кв. м;
- разрушено еще одно складское здание, повреждены грузовые автомобили и частный жилой дом.
На месте работали 14 спасателей и 3 единицы техники, в том числе медицинский расчет ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет.
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Дайте українцям самим завозити собі авто і без мита ‼️
Досить сірим автобаригам щеі на українцях заробляти
Мита діють у країнах де є велике виробництво цивільних авто для громадян,
В Україні цього нема і не буде років 10
Дайте українцям самим завозити собі авто і без мита ‼️
Досить сірим автобаригам щеі на українцях заробляти
Мита діють у країнах де є велике виробництво цивільних авто для громадян,
В Україні цього нема і не буде років 10
Натомість,"До 12 ракет летять у бік Кримського мосту. Україна підняла в небо 6 літаків, - росЗМІ". ЧК.