Вибух пролунав у Києві: правоохоронці знешкодили касетний боєприпас РФ. ФОТОрепортаж
У Шевченківському районі Києва пролунав вибух. Правоохоронці повідомили про знешкодження ворожого боєприпасу.
Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Представник комунального підприємства при проведенні огляду будинку, пошкодженого у результаті ворожої повітряної атаки на столицю 17 червня, виявив у ліфтовій шахті вибухонебезпечний предмет.
"На місце оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби столичної поліції, які вилучили касетний боєприпас. Зважаючи на те, що даний вид зброї є вкрай небезпечним при транспортуванні, поліцейські знищили його методом контрольованого підриву у парковій зоні із дотриманням усіх норм безпеки", - додали там.
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Розказував якось один знайомий, що служив сапером у Афганістані - вони нерозірвані снаряди і міни підривали, не зрушуючи їх з місця. Брали стару автомобільну покришку, і клали на грунт так, щоб ********* був у кільці. Прикладали вибухівку і виводили дроти від детонатора, до окопчика чи за стіну. Потім обережно засипали кільце покришки піском. А потім підривали. Пісок і покришка гасили, частково, вибухову хвилю і осколки...