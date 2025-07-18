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Новини Фото Знешкодження ракет і дронів
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Вибух пролунав у Києві: правоохоронці знешкодили касетний боєприпас РФ. ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі Києва пролунав вибух. Правоохоронці повідомили про знешкодження ворожого боєприпасу.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Представник комунального підприємства при проведенні огляду будинку, пошкодженого у результаті ворожої повітряної атаки на столицю 17 червня, виявив у ліфтовій шахті вибухонебезпечний предмет.

"На місце оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби столичної поліції, які вилучили касетний боєприпас. Зважаючи на те, що даний вид зброї є вкрай небезпечним при транспортуванні, поліцейські знищили його методом контрольованого підриву у парковій зоні із дотриманням усіх норм безпеки", - додали там.

Читайте: Бойову частину "Шахеда" виявили у річці в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

Російський боєприпас виявили у ліфтовій шахті Києва
Російський боєприпас виявили у ліфтовій шахті Києва
Російський боєприпас виявили у ліфтовій шахті Києва
Російський боєприпас виявили у ліфтовій шахті Києва
Російський боєприпас виявили у ліфтовій шахті Києва
Російський боєприпас виявили у ліфтовій шахті Києва

Автор: 

боєприпаси (2322) Київ (19893) Нацполіція (15363)


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"Два в одному" - і ********* знешкодили, і пень викорчували...
Розказував якось один знайомий, що служив сапером у Афганістані - вони нерозірвані снаряди і міни підривали, не зрушуючи їх з місця. Брали стару автомобільну покришку, і клали на грунт так, щоб ********* був у кільці. Прикладали вибухівку і виводили дроти від детонатора, до окопчика чи за стіну. Потім обережно засипали кільце покришки піском. А потім підривали. Пісок і покришка гасили, частково, вибухову хвилю і осколки...
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18.07.2025 16:57 Відповісти
 
 