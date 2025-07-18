Вибух пролунав у Києві: правоохоронці знешкодили касетний боєприпас РФ. ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі Києва пролунав вибух. Правоохоронці повідомили про знешкодження ворожого боєприпасу.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Представник комунального підприємства при проведенні огляду будинку, пошкодженого у результаті ворожої повітряної атаки на столицю 17 червня, виявив у ліфтовій шахті вибухонебезпечний предмет.

"На місце оперативно прибули фахівці вибухотехнічної служби столичної поліції, які вилучили касетний боєприпас. Зважаючи на те, що даний вид зброї є вкрай небезпечним при транспортуванні, поліцейські знищили його методом контрольованого підриву у парковій зоні із дотриманням усіх норм безпеки", - додали там.

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