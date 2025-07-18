РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9421 посетитель онлайн
Новости Фото Обезвреживание ракет и дронов
1 346 1

Взрыв прогремел в Киеве: правоохранители обезвредили кассетный боеприпас РФ. ФОТОрепортаж

В Шевченковском районе Киева прогремел взрыв. Правоохранители сообщили об обезвреживании вражеского боеприпаса.

Об этом сообщила полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель коммунального предприятия при проведении осмотра дома, поврежденного в результате вражеской воздушной атаки на столицу 17 июня, обнаружил в лифтовой шахте взрывоопасный предмет.

"На место оперативно прибыли специалисты взрывотехнической службы столичной полиции, которые изъяли кассетный боеприпас. Несмотря на то, что данный вид оружия является крайне опасным при транспортировке, полицейские уничтожили его методом контролируемого подрыва в парковой зоне с соблюдением всех норм безопасности", - добавили там.

Читайте: Боевую часть "Шахеда" обнаружили в реке в Запорожье. ФОТОрепортаж

Российский боеприпас обнаружили в лифтовой шахте Киева
Российский боеприпас обнаружили в лифтовой шахте Киева
Российский боеприпас обнаружили в лифтовой шахте Киева
Российский боеприпас обнаружили в лифтовой шахте Киева
Российский боеприпас обнаружили в лифтовой шахте Киева
Российский боеприпас обнаружили в лифтовой шахте Киева

Автор: 

боеприпасы (2386) Киев (25879) Нацполиция (16640)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Два в одному" - і ********* знешкодили, і пень викорчували...
Розказував якось один знайомий, що служив сапером у Афганістані - вони нерозірвані снаряди і міни підривали, не зрушуючи їх з місця. Брали стару автомобільну покришку, і клали на грунт так, щоб ********* був у кільці. Прикладали вибухівку і виводили дроти від детонатора, до окопчика чи за стіну. Потім обережно засипали кільце покришки піском. А потім підривали. Пісок і покришка гасили, частково, вибухову хвилю і осколки...
показать весь комментарий
18.07.2025 16:57 Ответить
 
 