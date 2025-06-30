Боевую часть "Шахеда" обнаружили в реке в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ
В реке Днепр в Запорожье обнаружили боевую часть российского БпЛА.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Местный житель сообщил о находке спасателям.
С помощью подводного дрона обследовали акваторию реки и идентифицировали боеприпас как боевую часть БпЛА типа "Shahed".
Его уничтожили на месте.
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Kozyuk
показать весь комментарий30.06.2025 10:43 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Zahar Kolombet
показать весь комментарий30.06.2025 10:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vitaliy Korkh #550907
показать весь комментарий30.06.2025 11:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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