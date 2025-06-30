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Боевую часть "Шахеда" обнаружили в реке в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ

В реке Днепр в Запорожье обнаружили боевую часть российского БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Местный житель сообщил о находке спасателям.

С помощью подводного дрона обследовали акваторию реки и идентифицировали боеприпас как боевую часть БпЛА типа "Shahed".

Его уничтожили на месте.

Читайте: РФ атаковала "шахедами" в Кривом Роге. Есть попадания (обновлено)

Боевую часть шахеда обнаружили в реке в Запорожье
Боевую часть шахеда обнаружили в реке в Запорожье
Боевую часть шахеда обнаружили в реке в Запорожье
Боевую часть шахеда обнаружили в реке в Запорожье
Боевую часть шахеда обнаружили в реке в Запорожье
Боевую часть шахеда обнаружили в реке в Запорожье

Автор: 

Запорожье (2696) Запорожская область (3254) ГСЧС (5051) Шахед (1238) Запорожский район (160)


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Скільки років ще це кацапське лайно буде приносити нам горе? Скільки ще мирних українців підірвуться на них? Де кацап - мам кров, смерть і муки!!!
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30.06.2025 10:43 Ответить
Можна уявити, як рибачки, на другому березі, обкакалися від вибуху...
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30.06.2025 10:46 Ответить
То ти запорізьких рибаків не знаєш, ще бризки не сіли від підриву, а вони вже плили рибу глушенну збирати!
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30.06.2025 11:09 Ответить
 
 