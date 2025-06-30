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Новини Фото Знешкодження ракет і дронів
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Бойову частину "Шахеда" виявили у річці в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У річці Дніпро в Запоріжжі виявили бойову частину російського БпЛА.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

Місцевий житель повідомив про знахідку рятувальникам.

За допомогою підводного дрона обстежили акваторію річки та ідентифікували боєприпас як бойову частину БпЛА типу "Shahed".

Його знищили на місці.

Читайте: РФ атакувала "шахедами" у Кривому Розі. Є влучання (оновлено)

Бойову частину шахеда виявили у річці в Запоріжжі
Бойову частину шахеда виявили у річці в Запоріжжі
Бойову частину шахеда виявили у річці в Запоріжжі
Бойову частину шахеда виявили у річці в Запоріжжі
Бойову частину шахеда виявили у річці в Запоріжжі
Бойову частину шахеда виявили у річці в Запоріжжі

Автор: 

Запоріжжя (2317) Запорізька область (3785) ДСНС (5192) Шахед (1246) Запорізький район (162)


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Скільки років ще це кацапське лайно буде приносити нам горе? Скільки ще мирних українців підірвуться на них? Де кацап - мам кров, смерть і муки!!!
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30.06.2025 10:43 Відповісти
Можна уявити, як рибачки, на другому березі, обкакалися від вибуху...
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30.06.2025 10:46 Відповісти
То ти запорізьких рибаків не знаєш, ще бризки не сіли від підриву, а вони вже плили рибу глушенну збирати!
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30.06.2025 11:09 Відповісти
 
 