Бойову частину "Шахеда" виявили у річці в Запоріжжі. ФОТОрепортаж
У річці Дніпро в Запоріжжі виявили бойову частину російського БпЛА.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Місцевий житель повідомив про знахідку рятувальникам.
За допомогою підводного дрона обстежили акваторію річки та ідентифікували боєприпас як бойову частину БпЛА типу "Shahed".
Його знищили на місці.
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Kozyuk
показати весь коментар30.06.2025 10:43 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Zahar Kolombet
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Vitaliy Korkh #550907
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