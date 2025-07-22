Наслідки ворожого удару по Краматорську, де загинула 10-річна дитина. ФОТОрепортаж

22 липня о 04:40 російські війська з використанням ФАБ-250 з модулем УМПК завдали авіаудару по багатоповерхівці Краматорська Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.















Він нагадує, що через удар РФ загинула дитина 2015 р.н., поранення отримали 8 людей.

Пошкоджено щонайменше 3 багатоповерхових будинки та дитячий садок.

Наразі встановлюються остаточні наслідки російського терору.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі окупанти атакували Краматорськ та вбили дитину.