УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12357 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 115 2

Наслідки ворожого удару по Краматорську, де загинула 10-річна дитина. ФОТОрепортаж

22 липня о 04:40 російські війська з використанням ФАБ-250 з модулем УМПК завдали авіаудару по багатоповерхівці Краматорська Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу
Краматорськ після обстрілу

Він нагадує, що через удар РФ загинула дитина 2015 р.н., поранення отримали 8 людей.

Пошкоджено щонайменше 3 багатоповерхових будинки та дитячий садок.

Наразі встановлюються остаточні наслідки російського терору.

Також читайте: Війська РФ ударили по Краматорську: поранено чоловіка (оновлено)

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вночі окупанти атакували Краматорськ та вбили дитину.

Автор: 

Краматорськ (732) Донецька область (9099) Краматорський район (498)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
путєн - хло,
рф народєц - вбивці та терористи!
показати весь коментар
22.07.2025 10:09 Відповісти
российская крыса катается по Краматорску и Славянску на чёрной Тойота аурис и фиксирует на iPad координаты распалась сил обороны, работает руководителем Сбербанка России! 42 года фамилия Посикун из Питера или из Таганрога уже не помню откуда она.
показати весь коментар
22.07.2025 11:05 Відповісти
 
 