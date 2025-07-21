Війська РФ ударили по Краматорську: поранено чоловіка (оновлено)

Вдень 21 липня 2025 року війська РФ вчергове обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Краматорськ зазнав ворожих ударів. Встановлюємо наслідки. За попередньою інформацією, є постраждалі", - зауважив він.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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Згодом він повідомив, що о 12:05 Краматорськ зазнав трьох ворожих ударів.

"За попередньою інформацією, ворог задіяв БпЛА "V2U". Під обстрілом опинився приватний сектор, гаражі та промислова зона", - інформує очільник міста.

Станом на 13:50 встановлено, що поранень отримав чоловік 1976 р.н. Надається медична допомога.

Продовжуємо фіксувати наслідки російського обстрілу.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що 19 липня ворог також ударив по Краматорську. Тоді було пошкоджено понад 120 приватних садиб.