Войска РФ нанесли удар по Краматорску: ранен мужчина (обновлено)

Днем 21 июля 2025 года войска РФ в очередной раз обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Краматорск подвергся вражеским ударам. Устанавливаем последствия. По предварительной информации, есть пострадавшие", - отметил он.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: враг обстрелял 12 населенных пунктов, четверо погибших и 12 раненых. ФОТОрепортаж

Позже он сообщил, что в 12:05 Краматорск потерпел 3 вражеских удара.

"По предварительной информации, враг задействовал БПЛА "V2U". Под обстрелом оказался частный сектор, гаражи и промышленная зона", - информирует глава города.

По состоянию на 13:50 установлено, что ранения получил мужчина 1976 г.р. Оказывается медицинская помощь.

Продолжаем фиксировать последствия российских обстрелов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что 19 июля враг также ударил по Краматорску. Тогда было повреждено более 120 частных усадеб