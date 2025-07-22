Вночі окупанти атакували Краматорськ та вбили дитину

У ніч проти 22 липня росіяни поцілили КАБом в житловий будинок у Краматорську та вбили дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Краматорській міській раді.

Влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа.

Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження.

Ще пʼятеро осіб постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога.

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