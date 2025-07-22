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Вночі окупанти атакували Краматорськ та вбили дитину
У ніч проти 22 липня росіяни поцілили КАБом в житловий будинок у Краматорську та вбили дитину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Краматорській міській раді.
Влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа.
Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження.
Ще пʼятеро осіб постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар22.07.2025 08:06 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
news 245 #510424
показати весь коментар22.07.2025 08:13 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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