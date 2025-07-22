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Новини Обстріл Краматорська
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Вночі окупанти атакували Краматорськ та вбили дитину

каб,каби

У ніч проти 22 липня росіяни поцілили КАБом в житловий будинок  у Краматорську та вбили дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Краматорській міській раді.

Влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок, виникла пожежа.

Станом на 7:30 відомо про одного загиблого, це хлопець 2015 року народження.

Ще пʼятеро осіб постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога.

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Автор: 

Краматорськ (732) Донецька область (9099) КАБ (411) Краматорський район (498)


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Ворог ціленаправлено знищує український народ ,влада безпорадна ,світ мовчить ,черговий акт геноциду варвари убили дитину ,чому дітей не вивозят в більш безпечні місця ?
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22.07.2025 08:06 Відповісти
Поки не буде трупів маскалів на мацквє, зе буде зрадником і ворогом українців.
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22.07.2025 08:13 Відповісти
 
 