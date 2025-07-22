Ночью оккупанты атаковали Краматорск и убили ребенка

В ночь на 22 июля россияне попали КАБом в жилой дом в Краматорске и убили ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорском городском совете.

Попадание произошло в многоквартирный жилой дом, возник пожар.

По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем, это парень 2015 года рождения.

Еще пять человек пострадали, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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