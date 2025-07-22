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Новости Обстрел Краматорска
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Ночью оккупанты атаковали Краматорск и убили ребенка

каб,каби

В ночь на 22 июля россияне попали КАБом в жилой дом в Краматорске и убили ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорском городском совете.

Попадание произошло в многоквартирный жилой дом, возник пожар.

По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем, это парень 2015 года рождения.

Еще пять человек пострадали, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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Автор: 

Краматорськ (2354) Донецкая область (10281) КАБ (412) Краматорский район (492)


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Ворог ціленаправлено знищує український народ ,влада безпорадна ,світ мовчить ,черговий акт геноциду варвари убили дитину ,чому дітей не вивозят в більш безпечні місця ?
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22.07.2025 08:06 Ответить
Поки не буде трупів маскалів на мацквє, зе буде зрадником і ворогом українців.
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22.07.2025 08:13 Ответить
Я щось запутався. Цензор писав що Україну атакують росіяни. А дитину вбили окупанти. Ви вже опреділіться з ким Україна воює. І не забувайте що ви пишите історію яку колись будуть читати наші діти і чухати потилицю не розуміючи з ким була війна, чи з росіянами, чи з окупантами чи з зеленими чоловічками.
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22.07.2025 09:32 Ответить
 
 