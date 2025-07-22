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Ночью оккупанты атаковали Краматорск и убили ребенка
В ночь на 22 июля россияне попали КАБом в жилой дом в Краматорске и убили ребенка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Краматорском городском совете.
Попадание произошло в многоквартирный жилой дом, возник пожар.
По состоянию на 7:30 известно об одном погибшем, это парень 2015 года рождения.
Еще пять человек пострадали, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий22.07.2025 08:06 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
news 245 #510424
показать весь комментарий22.07.2025 08:13 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий22.07.2025 09:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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