Очікуємо на кілька етапів обмінів полоненими, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо проведених етапів обмінів полонених і тих обмінів, які наразі готуються.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо на кілька етапів обмінів на виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі та продовжуємо іншу нашу активність для звільнення наших людей – як військових, так і цивільних. Координує цю роботу секретар РНБО України, залучені всі необхідні сили та інституції", - уточнив глава держави.

Він висловив вдячність українській розвідці, Міністерству внутрішніх справ, команді Офісу, Службі безпеки України, омбудсману та команді Координаційного штабу, які залучені до процесу.

Зеленський нагадав, що упродовж весни та літа цього року вдалося значно активізувати обміни.

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"Серед звільнених із полону є люди, які перебували в категорії безвісти зниклих, а також люди, які утримувались у російських тюрмах і таборах із часу до повномасштабної війни. Саме тому наша команда перевіряє інформацію по кожному прізвищу. Шукаємо всіх наших. Окремо сьогодні доповіли щодо заходів із реабілітації повернених із полону, а також роботи, яка ведеться з розслідування злочинів проти українських полонених. Маємо відновити справедливість, і для цього працюємо на всіх рівнях – юридичному, політичному, спеціальних операцій", - резюмує президент.







