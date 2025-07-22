Ожидаем несколько этапов обмена пленными, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленных и тех обменов, которые сейчас готовятся.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидаем несколько этапов обменов во исполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другую нашу активность для освобождения наших людей - как военных, так и гражданских. Координирует эту работу секретарь СНБО Украины, привлечены все необходимые силы и институты", - уточнил глава государства.

Он выразил благодарность украинской разведке, Министерству внутренних дел, команде Офиса, Службе безопасности Украины, омбудсману и команде Координационного штаба, которые вовлечены в процесс.

Зеленский напомнил, что в течение весны и лета этого года удалось значительно активизировать обмены.

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"Среди освобожденных из плена есть люди, которые находились в категории без вести пропавших, а также люди, которые содержались в российских тюрьмах и лагерях со времени до полномасштабной войны. Именно поэтому наша команда проверяет информацию по каждой фамилии. Ищем всех наших. Отдельно сегодня доложили о мерах по реабилитации возвращенных из плена, а также о работе, которая ведется по расследованию преступлений против украинских пленных. Должны восстановить справедливость, и для этого работаем на всех уровнях - юридическом, политическом, специальных операций", - резюмирует президент.







