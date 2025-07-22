Затримано двох чоловіків, які спалили 4 автівки у Шевченківському районі Києва. ФОТОрепортаж

У Києві затримали двох паліїв, які на замовлення знищили 4 автомобілі у Шевченківському районі. Прокурори повідомили їм про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, один з підозрюваних - 57-річний чоловік на замовлення спалив три автомобілі у Шевченківському районі столиці. Чоловік обливав їх легкозаймистою рідиною та підпалював. За кожну машину замовники обіцяли заплатити йому по 1000 доларів США. У затриманого вилучили мобільний телефон із фото та відео підпалів, а також легкозаймисті речовини.

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"Також правоохоронці затримали 20-річного молодика, який виконував такі ж замовлення за 1300 доларів США за кожну знищену машину", - додали у прокуратурі.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 КК України, а саме умисне знищення чужого майна шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва здійснюють слідчі Шевченківського управління поліції ГУ Нацполіції у м.Києві.