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У Черкасах внаслідок ракетної атаки пошкоджено 300 могил: ворог, імовірно, цілив по Алеї героїв. ФОТОрепортаж
У Черкасах внаслідок ранкової атаки пошкоджено міський цвинтар - зруйновано близько 300 могил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.
За словами Бондаренка, однією з можливих цілей атакувальників могла бути Алея Героїв, що розташована всього за 50 метрів від місця влучення.
"Сьогодні те, що сталося, - це справжнє знущання над пам’яттю наших батьків, наших дідів і тих, хто похований тут. Можливо, ворог цілеспрямовано намагався вражати Алею Героїв", - зазначив він у своєму коментарі міським ЗМІ.
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