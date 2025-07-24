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Новини Фото вибухи в Черкасах
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У Черкасах внаслідок ракетної атаки пошкоджено 300 могил: ворог, імовірно, цілив по Алеї героїв. ФОТОрепортаж

У Черкасах внаслідок ранкової атаки пошкоджено міський цвинтар - зруйновано близько 300 могил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Суспільному повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

 За словами Бондаренка, однією з можливих цілей атакувальників могла бути Алея Героїв, що розташована всього за 50 метрів від місця влучення.

"Сьогодні те, що сталося, - це справжнє знущання над пам’яттю наших батьків, наших дідів і тих, хто похований тут. Можливо, ворог цілеспрямовано намагався вражати Алею Героїв", - зазначив він у своєму коментарі міським ЗМІ.

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Черкаси у ніч на 24 липня атакували ракетами Оновлено
Черкаси у ніч на 24 липня атакували ракетами Оновлено
Черкаси у ніч на 24 липня атакували ракетами Оновлено
Черкаси у ніч на 24 липня атакували ракетами Оновлено

Автор: 

обстріл (30002) Черкаси (573) Черкаська область (100) Черкаський район (47)


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Кацапські виродки вже й з мертвими воюють!
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24.07.2025 13:40 Відповісти
Вони воюють з усім, що нам дорого. Нашою пам'яттю, ідентичністю, мовою, історією ...
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24.07.2025 14:11 Відповісти
Для малороских ждунів та ухилянтів:

"І нє надєйтєь!
Кацапи, коли прийдуть, то й з землі українців викопають !"

.
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24.07.2025 14:16 Відповісти
Ракета - то страшне дєло. Зелька навіть їх робити боїться. Бо страшні.
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24.07.2025 14:38 Відповісти
 
 