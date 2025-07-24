За $4 тис. обіцяв вплинути на пришвидшення комісування пораненого бійця: У Дніпрі затримано експосадовця лікарні, - ДБР. ФОТОрепортаж

Викрито колишнього заступника керівника відомчого медичного закладу в Дніпрі, на базі якого функціонує військово-лікарська комісія. Він собіцяв за хабар вплинути на пришвидшення законного комісування військовослужбовця, який мав численні поранення та контузії.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Боєць, який пройшов через найгарячіші ділянки фронту, звернувся до ВЛК через суттєве погіршення стану здоров’я. Попри очевидні підстави для комісування, у медзакладі почали затягувати процес, ігнорували скарги військового та фактично відмовляли в обстеженнях. Колишній посадовець, який після виходу на пенсію працював інспектором у цьому ж закладі запевнив бійця, що зможе "домовитися" про звільнення військового від служби — за 4 тис. доларів США", - розповіли в ДБР.

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Зазначається, що у травні 2025 року він отримав першу частину хабаря, а 22 липня - з ним здійснили остаточний розрахунок. У той же день військовослужбовець отримав висновок ВЛК, де було зазначено, що він є обмежено придатним до військової служби з можливістю подальшого проходження служби у тилу - попри попередню обіцянку повного комісування.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання другої частини хабаря. Йому вже повідомлено про підозру в обіцянці здійснити вплив на рішення особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди, а також у вимаганні та одержанні цієї вигоди для себе (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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У межах досудового розслідування також перевіряються дії інших можливих учасників злочину з метою притягнення їх до відповідальності.



