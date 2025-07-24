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За $4 тыс. обещал повлиять на ускорение комиссирования раненого бойца: в Днепре задержан экс-чиновник больницы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Разоблачен бывший заместитель руководителя ведомственного медицинского учреждения в Днепре, на базе которого функционирует военно-врачебная комиссия. Он хотел за взятку повлиять на ускорение законного комиссирования военнослужащего, который имел многочисленные ранения и контузии.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Боец, который прошел через самые горячие участки фронта, обратился в ВВК из-за существенного ухудшения состояния здоровья. Несмотря на очевидные основания для комиссирования, в медучреждении начали затягивать процесс, игнорировали жалобы военного и, фактически, отказывали в обследованиях. Бывший чиновник, который после выхода на пенсию работал инспектором в этом же заведении заверил бойца, что сможет "договориться" об освобождении военного от службы - за 4 тыс. долларов США", - рассказали в ГБР.

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Отмечается, что в мае 2025 года он получил первую часть взятки, а 22 июля с ним осуществили окончательный расчет. В тот же день военнослужащий получил заключение ВВК, где было указано, что он является ограниченно годным к военной службе с возможностью дальнейшего прохождения службы в тылу - несмотря на предыдущее обещание полного комиссования.

Обещал за взятку ускорить комиссирование раненого бойца

Правоохранители задержали чиновника во время получения второй части взятки. Ему уже сообщено о подозрении в обещании оказать влияние на решение лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, а также в вымогательстве и получении этой выгоды для себя (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В данное время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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В рамках досудебного расследования также проверяются действия других возможных участников преступления с целью привлечения их к ответственности.

Обещал за взятку ускорить комиссирование раненого бойца
Обещал за взятку ускорить комиссирование раненого бойца

Автор: 

взятка (6204) военнослужащие (6229) ГБР (3131)


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Якби повністю комісували воїна, то напевно б пройшло, а так пообіцяв одне, а результат інший (як в портнова з олігархами). От і здали лікаря хабарника. Висновок: поважайте воїнів ЗСУ і дякуйте кожного дня, що вони нас захищають.
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24.07.2025 15:24 Ответить
 
 