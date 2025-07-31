"Юля, вставай": нардепи залишили "нагадування" Свириденко про необхідність реформувати митницю. ФОТО

Нардепи залишили "нагадування" прем'єрці Юлії Свириденко про необхідність реформувати митницю.

Фото оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Реформу Митниці теж Свириденко та Марченко за вказівкою ОП зриває) Як і БЕБ) Залишили нагадування Премʼєру на її місці в ложі Уряду)))" - зазначив він.

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