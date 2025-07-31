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Новини Фото Митниця
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"Юля, вставай": нардепи залишили "нагадування" Свириденко про необхідність реформувати митницю. ФОТО

Нардепи залишили "нагадування" прем'єрці Юлії Свириденко про необхідність реформувати митницю.

Фото оприлюднив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Реформу Митниці теж Свириденко та Марченко за вказівкою ОП зриває) Як і БЕБ) Залишили нагадування Премʼєру на її місці в ложі Уряду)))" - зазначив він.

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Свириденко нагадали про реформу митниці
Свириденко нагадали про реформу митниці

Автор: 

ВР (15153) митниця (1897) Свириденко Юлія (404) Железняк Ярослав (589)


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"Дід Свирид і великий сморід" (с)
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31.07.2025 13:24 Відповісти
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31.07.2025 13:27 Відповісти
Чому слуга не на роботі? Знову не на часі?
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31.07.2025 13:46 Відповісти
Що завгосп скаже так ,
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31.07.2025 14:04 Відповісти
Все в говне и только Юля вся в белом (с)Кучма
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31.07.2025 14:27 Відповісти
 
 