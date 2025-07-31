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Новости Фото Таможня
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"Юля, вставай": нардепы оставили "напоминание" Свириденко о необходимости реформировать таможню. ФОТО

Нардепы оставили "напоминание" премьеру Юлии Свириденко о необходимости реформировать таможню.

Фото обнародовал нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Реформу таможни тоже Свириденко и Марченко по указанию ОП срывает) Как и БЭБ) Оставили напоминание Премьеру на ее месте в ложе Правительства)))" - отметил он.

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Свириденко напомнили о реформе таможни
Свириденко напомнили о реформе таможни

Автор: 

ВР (29370) таможня (1967) Свириденко Юлия (184) Железняк Ярослав (454)


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"Дід Свирид і великий сморід" (с)
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31.07.2025 13:24 Ответить
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31.07.2025 13:27 Ответить
Чому слуга не на роботі? Знову не на часі?
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31.07.2025 13:46 Ответить
Що завгосп скаже так ,
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31.07.2025 14:04 Ответить
 
 