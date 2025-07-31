"Юля, вставай": нардепы оставили "напоминание" Свириденко о необходимости реформировать таможню. ФОТО
Нардепы оставили "напоминание" премьеру Юлии Свириденко о необходимости реформировать таможню.
Фото обнародовал нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Реформу таможни тоже Свириденко и Марченко по указанию ОП срывает) Как и БЭБ) Оставили напоминание Премьеру на ее месте в ложе Правительства)))" - отметил он.
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Алекс Скела
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Андрей Рудик
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