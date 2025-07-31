Викрито "чорну касу" на 4 млн грн посадовців райуправління Держпродспоживслужби на Полтавщині, - ДБР. ФОТОрепортаж
Затримано та повідомлено про підозру начальнику одного з районних управлінь Держпродспоживслужби Полтавської області, а також бухгалтеру обласної лікарні ветеринарної медицини.
Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, вони організували масштабну корупційну схему отримання грошей від підприємців, яка дозволяла щомісяця незаконно збагачуватися на сотні тисяч гривень.
В одному з епізодів посадовці тиснули на фермера – погрожували штрафами та блокуванням діяльності, якщо той не погодиться на "співпрацю" та не сплатить хабар у розмірі 180 тис. грн за позитивні висновки профілактичного карантинування тварин. Формально ці заходи проводяться з метою недопущення інфекційних захворювань серед поголів’я, однак у цьому випадку мали виключно корупційний характер.
Повідомляється, що з метою маскування потоків хабарів посадовці заснували низку приватних підприємств, які начебто надавали консультативні послуги. Фінансову документацію цих структур вела бухгалтер обласної лікарні ветеринарної медицини.
Рахунки фірм поповнювали підприємці, у яких працівники Держпродспоживслужби вимагали хабарі. Весь "виторг" накопичувався в індивідуальному банківському сейфі. Під час обшуків у цьому сейфі вилучено готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну майже 4 млн гривень.
Начальника районного управління Держпродспоживслужби затримано. Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Бухгалтеру обласної лікарні ветеринарної медицини також повідомлено про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).
У ДБР зазначають, що санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, відсторонення підозрюваних від посад.
Слідство триває, встановлюються інші епізоди протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.
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