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Викрито "чорну касу" на 4 млн грн посадовців райуправління Держпродспоживслужби на Полтавщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Затримано та повідомлено про підозру начальнику одного з районних управлінь Держпродспоживслужби Полтавської області, а також бухгалтеру обласної лікарні ветеринарної медицини.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, вони організували масштабну корупційну схему отримання грошей від підприємців, яка дозволяла щомісяця незаконно збагачуватися на сотні тисяч гривень.

В одному з епізодів посадовці тиснули на фермера – погрожували штрафами та блокуванням діяльності, якщо той не погодиться на "співпрацю" та не сплатить хабар у розмірі 180 тис. грн за позитивні висновки профілактичного карантинування тварин. Формально ці заходи проводяться з метою недопущення інфекційних захворювань серед поголів’я, однак у цьому випадку мали виключно корупційний характер.

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Повідомляється, що з метою маскування потоків хабарів посадовці заснували низку приватних підприємств, які начебто надавали консультативні послуги. Фінансову документацію цих структур вела бухгалтер обласної лікарні ветеринарної медицини.

Викрито посадовців райуправління Держпродспоживслужби на Полтавщині

Рахунки фірм поповнювали підприємці, у яких працівники Держпродспоживслужби вимагали хабарі. Весь "виторг" накопичувався в індивідуальному банківському сейфі. Під час обшуків у цьому сейфі вилучено готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну майже 4 млн гривень.

Начальника районного управління Держпродспоживслужби затримано. Йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

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Бухгалтеру обласної лікарні ветеринарної медицини також повідомлено про підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Викрито посадовців райуправління Держпродспоживслужби на Полтавщині
Викрито посадовців райуправління Держпродспоживслужби на Полтавщині

У ДБР зазначають, що санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, відсторонення підозрюваних від посад.

Слідство триває, встановлюються інші епізоди протиправної діяльності та повне коло причетних осіб.

Викрито посадовців райуправління Держпродспоживслужби на Полтавщині
Викрито посадовців райуправління Держпродспоживслужби на Полтавщині
Викрито посадовців райуправління Держпродспоживслужби на Полтавщині
Викрито посадовців райуправління Держпродспоживслужби на Полтавщині
Викрито посадовців райуправління Держпродспоживслужби на Полтавщині

Автор: 

Держпродспоживслужба1 (583) ДБР (3663) Полтавська область (1198)


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І бухло без акцизник марок в підвалі... У кого такі будиночки можна зразу в буцугарню. За чесно зароблені гроші такі хороми не будують. Тому людина, яка чесно заробила кошти, щоб хватило на такий будинок знає ціну цим коштам і на таку фігню витрачати їх не буде. Такі будинки будують на крадені, їх не жалко...
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31.07.2025 17:50 Відповісти
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31.07.2025 17:58 Відповісти
Це ***** Аранчий та ii чоловiк.
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31.07.2025 18:07 Відповісти
батько її покійний нормальний чолов"яга був. Ну ця курчапента - це щось із чимось
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31.07.2025 18:29 Відповісти
...пральна а оця пані (вона ж керівник обл.держуст.) зара за кордоном, а саме - у Польщі. А саме на пологах, при надії тобто.
Пішла жара в хату
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31.07.2025 18:27 Відповісти
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31.07.2025 18:30 Відповісти
Чомусь хвото не завантажується, аж нивдобно. ну нічого - в мережі є....і приколи її в Ютубі також. шедевральна макака
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31.07.2025 18:31 Відповісти
 
 