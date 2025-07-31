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Новости Фото Вымогательство денег
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Раскрыта "черная касса" на 4 млн грн должностных лиц райуправления Госпродпотребслужбы в Полтавской области, - ГБР. ФОТОрепортаж

Задержан и сообщен о подозрении начальник одного из районных управлений Госпродпотребслужбы Полтавской области, а также бухгалтер областной больницы ветеринарной медицины.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, они организовали масштабную коррупционную схему получения денег от предпринимателей, которая позволяла ежемесячно незаконно обогащаться на сотни тысяч гривен.

В одном из эпизодов чиновники давили на фермера - угрожали штрафами и блокировкой деятельности, если тот не согласится на "сотрудничество" и не заплатит взятку в размере 180 тыс. грн за положительные выводы профилактического карантинирования животных. Формально эти мероприятия проводятся с целью недопущения инфекционных заболеваний среди поголовья, однако в этом случае имели исключительно коррупционный характер.

Смотрите: Разоблачена группа врачей, которые за взятки помогали уклонистам получить инвалидность и выехать за границу, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сообщается, что с целью маскировки потоков взяток чиновники основали ряд частных предприятий, которые якобы предоставляли консультативные услуги. Финансовую документацию этих структур вела бухгалтер областной больницы ветеринарной медицины.

Разоблачены должностные лица райуправления Госпродпотребслужбы в Полтавской области

Счета фирм пополняли предприниматели, у которых работники Госпродпотребслужбы требовали взятки. Вся "выручка" накапливалась в индивидуальном банковском сейфе. Во время обысков в этом сейфе изъята наличность в иностранной валюте на сумму, эквивалентную почти 4 млн гривен.

Начальник районного управления Госпродпотребслужбы задержан. Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Бухгалтеру областной больницы ветеринарной медицины также сообщено о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Разоблачены должностные лица райуправления Госпродпотребслужбы в Полтавской области
Разоблачены должностные лица райуправления Госпродпотребслужбы в Полтавской области

В ГБР отмечают, что санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранения подозреваемых от должностей.

Следствие продолжается, устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности и полный круг причастных лиц.

Разоблачены должностные лица райуправления Госпродпотребслужбы в Полтавской области
Разоблачены должностные лица райуправления Госпродпотребслужбы в Полтавской области
Разоблачены должностные лица райуправления Госпродпотребслужбы в Полтавской области
Разоблачены должностные лица райуправления Госпродпотребслужбы в Полтавской области
Разоблачены должностные лица райуправления Госпродпотребслужбы в Полтавской области

Автор: 

Госпродпотребслужба (259) ГБР (3143) Полтавская область (1242)


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І бухло без акцизник марок в підвалі... У кого такі будиночки можна зразу в буцугарню. За чесно зароблені гроші такі хороми не будують. Тому людина, яка чесно заробила кошти, щоб хватило на такий будинок знає ціну цим коштам і на таку фігню витрачати їх не буде. Такі будинки будують на крадені, їх не жалко...
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31.07.2025 17:50 Ответить
Теж облизувався при вигляді бухла. На фото кілька пляшок вина Mas Pere. Середня ціна - 1000. В наших магазинах багато грузинського; невже його везуть через Туреччину, Болгарію і Румунію і ціна до 200? А звідки привезли Масандру?
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31.07.2025 19:29 Ответить
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31.07.2025 17:58 Ответить
Це ***** Аранчий та ii чоловiк.
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31.07.2025 18:07 Ответить
батько її покійний нормальний чолов"яга був. Ну ця курчапента - це щось із чимось
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31.07.2025 18:29 Ответить
...пральна а оця пані (вона ж керівник обл.держуст.) зара за кордоном, а саме - у Польщі. А саме на пологах, при надії тобто.
Пішла жара в хату
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31.07.2025 18:27 Ответить
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31.07.2025 18:30 Ответить
Чомусь хвото не завантажується, аж нивдобно. ну нічого - в мережі є....і приколи її в Ютубі також. шедевральна макака
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31.07.2025 18:31 Ответить
 
 