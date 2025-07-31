Раскрыта "черная касса" на 4 млн грн должностных лиц райуправления Госпродпотребслужбы в Полтавской области, - ГБР. ФОТОрепортаж
Задержан и сообщен о подозрении начальник одного из районных управлений Госпродпотребслужбы Полтавской области, а также бухгалтер областной больницы ветеринарной медицины.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, они организовали масштабную коррупционную схему получения денег от предпринимателей, которая позволяла ежемесячно незаконно обогащаться на сотни тысяч гривен.
В одном из эпизодов чиновники давили на фермера - угрожали штрафами и блокировкой деятельности, если тот не согласится на "сотрудничество" и не заплатит взятку в размере 180 тыс. грн за положительные выводы профилактического карантинирования животных. Формально эти мероприятия проводятся с целью недопущения инфекционных заболеваний среди поголовья, однако в этом случае имели исключительно коррупционный характер.
Сообщается, что с целью маскировки потоков взяток чиновники основали ряд частных предприятий, которые якобы предоставляли консультативные услуги. Финансовую документацию этих структур вела бухгалтер областной больницы ветеринарной медицины.
Счета фирм пополняли предприниматели, у которых работники Госпродпотребслужбы требовали взятки. Вся "выручка" накапливалась в индивидуальном банковском сейфе. Во время обысков в этом сейфе изъята наличность в иностранной валюте на сумму, эквивалентную почти 4 млн гривен.
Начальник районного управления Госпродпотребслужбы задержан. Ему сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Бухгалтеру областной больницы ветеринарной медицины также сообщено о подозрении в пособничестве в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).
В ГБР отмечают, что санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранения подозреваемых от должностей.
Следствие продолжается, устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности и полный круг причастных лиц.
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