Глава МЗС Румунії Тою прибула до Києва. ФОТОрепортаж

У четвер, 7 серпня, очільниця МЗС Румунії Оана Тою розпочала офіційний візит до Києва - перший двосторонній візит румунської міністерки з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

На початку візиту Тою відвідала дитячу лікарню "Охматдит", яка постраждала внаслідок російського ракетного удару 8 липня 2024 року. Вона назвала цей напад "жахливим воєнним злочином" і висловила підтримку українським дітям та медикам.

Також міністерка відвідала Школу супергероїв при Національному інституті раку, де високо оцінила зусилля Фонду першої леді Олени Зеленської щодо забезпечення освіти для дітей, які проходять лікування.





Тою планує провести переговори з українськими високопосадовцями, а після цього вирушити з візитом до Чернівців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На тлі напруженості зі США: Моді вперше за 7 років відвідає Китай, - Reuters