Глава МИД Румынии Тою прибыла в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В четверг, 7 августа, глава МИД Румынии Оана Тою начала официальный визит в Киев - первый двусторонний визит румынского министра с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Об этом она сообщила в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

В начале визита Тою посетила детскую больницу "Охматдет", которая пострадала в результате российского ракетного удара 8 июля 2024 года. Она назвала это нападение "ужасным военным преступлением" и выразила поддержку украинским детям и медикам.

Также министр посетила Школу супергероев при Национальном институте рака, где высоко оценила усилия Фонда первой леди Елены Зеленской по обеспечению образования для детей, которые проходят лечение.





Тою планирует провести переговоры с украинскими чиновниками, а после этого отправиться с визитом в Черновцы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фоне напряженности с США: Моди впервые за 7 лет посетит Китай, - Reuters