Глава МИД Румынии Тою прибыла в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ
В четверг, 7 августа, глава МИД Румынии Оана Тою начала официальный визит в Киев - первый двусторонний визит румынского министра с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.
Об этом она сообщила в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
В начале визита Тою посетила детскую больницу "Охматдет", которая пострадала в результате российского ракетного удара 8 июля 2024 года. Она назвала это нападение "ужасным военным преступлением" и выразила поддержку украинским детям и медикам.
Также министр посетила Школу супергероев при Национальном институте рака, где высоко оценила усилия Фонда первой леди Елены Зеленской по обеспечению образования для детей, которые проходят лечение.
Тою планирует провести переговоры с украинскими чиновниками, а после этого отправиться с визитом в Черновцы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль