РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12253 посетителя онлайн
Новости Фото Визит Тою в Украину
1 023 1

Глава МИД Румынии Тою прибыла в Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В четверг, 7 августа, глава МИД Румынии Оана Тою начала официальный визит в Киев - первый двусторонний визит румынского министра с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Об этом она сообщила в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Министр иностранных дел Румынии впервые с 2022 года посетила Киев

В начале визита Тою посетила детскую больницу "Охматдет", которая пострадала в результате российского ракетного удара 8 июля 2024 года. Она назвала это нападение "ужасным военным преступлением" и выразила поддержку украинским детям и медикам.

Также министр посетила Школу супергероев при Национальном институте рака, где высоко оценила усилия Фонда первой леди Елены Зеленской по обеспечению образования для детей, которые проходят лечение.

Глава МИД Румынии Тою посетила Киев
Глава МИД Румынии Тою посетила Киев

Тою планирует провести переговоры с украинскими чиновниками, а после этого отправиться с визитом в Черновцы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фоне напряженности с США: Моди впервые за 7 лет посетит Китай, - Reuters

Автор: 

визит (3139) Румыния (1140)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В кінці новина не порадувала. Чернівці…
показать весь комментарий
07.08.2025 13:00 Ответить
 
 