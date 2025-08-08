Вночі в окупованому Криму працювала ППО: спалахнула пожежа біля підстанції "Титан". ФОТО

Близько першої години ночі 8 серпня тимчасово окупований Крим було атаковано безпілотниками. Виникли пожежі в районі потужної електропідстанції "Титан" в Армянську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канали "Кримський вітер" із посиланням на супутникові знімки NASA.

Зокрема зазнається, що вночі у Криму було чути роботу російської ППО в районі Перекопського валу. Після цього супутники NASA FIRMS зафіксували пожежі в цьому районі.

"Тут знаходиться електропідстанція 220 кВ "Титан". Чи була вона уражена, невідомо", - пише телеграм-канал.

