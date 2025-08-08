УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12845 відвідувачів онлайн
Новини Фото Окупація Криму
1 614 1

Вночі в окупованому Криму працювала ППО: спалахнула пожежа біля підстанції "Титан". ФОТО

Близько першої години ночі 8 серпня тимчасово окупований Крим було атаковано безпілотниками. Виникли пожежі в районі потужної електропідстанції "Титан" в Армянську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канали "Кримський вітер" із посиланням на супутникові знімки NASA.

Зокрема зазнається, що вночі у Криму було чути роботу російської ППО в районі Перекопського валу. Після цього супутники NASA FIRMS зафіксували пожежі в цьому районі.

"Тут знаходиться електропідстанція 220 кВ "Титан". Чи була вона уражена, невідомо", - пише телеграм-канал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія масово вимикає зв’язок та інтернет у Криму, - ЦНС

Знімки Крим
Знімки Крим
Знімки Крим

Автор: 

Крим (14212) титан (60)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крим- це Україна!
показати весь коментар
08.08.2025 08:59 Відповісти
 
 