Ночью в оккупированном Крыму работала ПВО: вспыхнул пожар возле подстанции "Титан". ФОТО

Около часа ночи 8 августа временно оккупированный Крым был атакован беспилотниками. Возникли пожары в районе мощной электроподстанции "Титан" в Армянске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-каналы "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые снимки NASA.

В частности отмечается, что ночью в Крыму была слышна работа российской ПВО в районе Перекопского вала. После этого спутники NASA FIRMS зафиксировали пожары в этом районе.

"Здесь находится электроподстанция 220 кВ "Титан". Была ли она поражена, неизвестно", - пишет телеграм-канал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия массово отключает связь и интернет в Крыму, - ЦНС

Крим- це Україна!
