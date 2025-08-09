УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8732 відвідувача онлайн
Новини Фото Втрати України
2 147 7

Захищаючи Україну, пластун Андрій Свистільник (Узвар) загинув на Сумщині. ФОТО

Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув вихованець Черкаського "Пласту" Андрій Свистільник (Узвар).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис пластуна та громадського діяча Юрія Юзича.

"ІТ-ішник, батько двох неповнолітніх доньок. Приєднався до "Пласту" на початку 2000-х. Належав до гуртка "Вовки" підготовчого юнацького куреня ім. Я. Мудрого в станиці Черкаси. В юнацтві склав пластову присягу.

Активний в пластовому житті, учасник заходів, вишколів, мандрівок. Відбув курінні табори "Склик" (2001, 2002, 2003), "Січ" (2004), туристичні змагання "Стежками Героїв" (2003), окружний табір Черкащини "Гетьманська булава" (2004). Учасник, а згодом член проводу крайового кінно-спортивного табору "Герць" (2004, 2005)", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойова медикиня 3 ОШБр Марина Гриценко (Мері) загинула під час виконання бойового завдання. ФОТО

Андрій Свистільник
Андрій Свистільник

Згодом, як зазначається, Свистільник став старшим пластуном. Впродовж кількох каденцій був членом станичної пластової старшини на різних діловодствах.

Брав участь у олімпіадах. Закінчив школу у 2004 р. з медаллю. Вищу освіту здобув на факультеті інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету.

В студентські роки був членом ГО "Православне молодіжне братство" в м. Черкаси. Після здобуття вищої освіти працював в ІТ-сфері.

Також читайте: 21-річний поліцейський з Донеччини Дмитро Коробенко виконав бойове завдання на фронті ціною життя. ФОТО

"З літа 2022 р. - в Збройних силах України. Молодший сержант. Командир відділення РУБАК у 1-їй окремій важкій механізованій бригаді.

КАБ… Евакуйований до стабілізаційного пункту ще живими, проте вже в дорозі до подальшої госпіталізації близько помер.

Залишилась дружина, вихованка "Пласту" – Анастасія Зоря та двоє донечок. А також ближча та дальша родина. Вічна памʼять другу Андрію!", - зазначив Юзич.

Автор: 

Сумська область (4119) втрати (4526) війна в Україні (5631)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В нас гинуть кращі в рашистів біосміття ( всякі зеки ,бидло лднр ,нац мени ,алкоголіки і маргінали і всяка рашиська нечисть). Вічна память воїну.
показати весь коментар
09.08.2025 16:09 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним...

гине цвіт Української Нації.

.
показати весь коментар
09.08.2025 16:13 Відповісти
Герою Воїну України Слава !!! 🙏🇺🇦
показати весь коментар
09.08.2025 16:13 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 16:19 Відповісти
Царство Небесне Герою!!!
показати весь коментар
09.08.2025 16:26 Відповісти
Вічна пам"ять загиблим героям. Не пробачимо.
показати весь коментар
09.08.2025 16:44 Відповісти
Океан Ельзи - Стріляй (AZOV)

https://youtu.be/Z_uK_M5QI9w?si=H4f5XXRcmT2V1dwr

https://youtu.be/Z_uK_M5QI9w?si=H4f5XXRcmT2V1dwr
показати весь коментар
09.08.2025 17:00 Відповісти
 
 