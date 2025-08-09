Захищаючи Україну, пластун Андрій Свистільник (Узвар) загинув на Сумщині. ФОТО

Під час виконання бойового завдання на Сумщині загинув вихованець Черкаського "Пласту" Андрій Свистільник (Узвар).

"ІТ-ішник, батько двох неповнолітніх доньок. Приєднався до "Пласту" на початку 2000-х. Належав до гуртка "Вовки" підготовчого юнацького куреня ім. Я. Мудрого в станиці Черкаси. В юнацтві склав пластову присягу.

Активний в пластовому житті, учасник заходів, вишколів, мандрівок. Відбув курінні табори "Склик" (2001, 2002, 2003), "Січ" (2004), туристичні змагання "Стежками Героїв" (2003), окружний табір Черкащини "Гетьманська булава" (2004). Учасник, а згодом член проводу крайового кінно-спортивного табору "Герць" (2004, 2005)", - йдеться у дописі.

Згодом, як зазначається, Свистільник став старшим пластуном. Впродовж кількох каденцій був членом станичної пластової старшини на різних діловодствах.

Брав участь у олімпіадах. Закінчив школу у 2004 р. з медаллю. Вищу освіту здобув на факультеті інформаційних технологій і систем Черкаського державного технологічного університету.

В студентські роки був членом ГО "Православне молодіжне братство" в м. Черкаси. Після здобуття вищої освіти працював в ІТ-сфері.

"З літа 2022 р. - в Збройних силах України. Молодший сержант. Командир відділення РУБАК у 1-їй окремій важкій механізованій бригаді.

КАБ… Евакуйований до стабілізаційного пункту ще живими, проте вже в дорозі до подальшої госпіталізації близько помер.

Залишилась дружина, вихованка "Пласту" – Анастасія Зоря та двоє донечок. А також ближча та дальша родина. Вічна памʼять другу Андрію!", - зазначив Юзич.