Бойова медикиня 3 ОШБр Марина Гриценко (Мері) загинула під час виконання бойового завдання. ФОТО

Під час виконання бойового завдання разом із двома побратимами загинула молодша сержантка, бойова медикиня Третьої штурмової бригади Марина Гриценко (Мері).

"Мама 15-літньої донечки. Історикиня та культурна діячка. Захоплювалась музикою та українською історичною обрядовістю. З 2008 року працювала науковим, а потім - старшим науковим співробітником Чернігівського обласного художнього музею ім. Григорія Галагана. Перед повномасштабним вторгненням обіймала відповідальну посаду головного зберігача фондів музею. Під час оборони Чернігова разом із дитиною переселилась в музей, щоб врятувати його від мародерів", - розповів він.

У 2021 разом із донькою Марина долучилася до Пласту в Чернігові.

"Була підсестричкою у рої "Соколи", готувалась стати їхньою сестричкою. Брала участь в багатьох заходах свого пластового осередку, який тільки починав зароджуватись. Входила до пластового проводу Чернігівського Пласту. Влітку 2022 - писар крайового (національного) табору для дітей новацького та юнацького віку "Експедиція", який проходив на Буковині - за пластовим освітнім методом. Для діток, які постраждали від війни.

З березня 2022 року - тобто під час наступу на Чернігів - вступила в ЗСУ, спершу до Тероборони, згодом перевелась до бойових медиків третьої окремої штурмової бригади. Пройшла кваліфікаційний вишкіл дійсного членства Пласту число 244 - у Львівській області. Пластову присягу склала в фортеці Батурин на вишколі "Попіл Батурина" в жовтні 2023 року. На той час вже виконувала на фронті обовʼязки бойового медика", - зазначив Юзич.

Марина Гриценко брала участь у визволенні Харківщини. Цього року президент відзначив її орденом "За мужність", як медиика 1-го штурмового батальйону "трійки".

У бойової медикині залишилась донька - Юлія Гриценко.

Курінь "Степові Відьми" відкрив банку для її підтримки.

https://send.monobank.ua/jar/6AigSLnUVZ

