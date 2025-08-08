Боевая медик 3 ОШБр Марина Гриценко (Мэри) погибла при выполнении боевого задания. ФОТО

Во время выполнения боевого задания вместе с двумя побратимами погибла младший сержант, боевой медик Третьей штурмовой бригады Марина Гриценко (Мэри).

Об этом сообщил военный и пластун Юрий Юзич, передает Цензор.НЕТ.

"Мама 15-летней дочери. Историк и культурный деятель. Увлекалась музыкой и украинской исторической обрядовостью. С 2008 года работала научным, а затем - старшим научным сотрудником Черниговского областного художественного музея им. Григория Галагана. Перед полномасштабным вторжением занимала ответственную должность главного хранителя фондов музея. Во время обороны Чернигова вместе с ребенком переселилась в музей, чтобы спасти его от мародеров", - рассказал он.

В 2021 вместе с дочерью Марина присоединилась к Пласту в Чернигове.

Читайте также: Защищая Украину, погиб гражданин Германии Сергей Богданов. ФОТО

"Была подсестричкой в рое "Соколы", готовилась стать их сестричкой. Принимала участие во многих мероприятиях своей пластовой ячейки, которая только начинала зарождаться. Входила в пластовое руководство Черниговского Пласта. Летом 2022 - писарь краевого (национального) лагеря для детей новацкого и юнацкого возраста "Экспедиция", который проходил на Буковине - по пластовому образовательному методу. Для детей, пострадавших от войны.

С марта 2022 года - то есть во время наступления на Чернигов - вступила в ВСУ, сначала в Тероборону, впоследствии перевелась к боевым медикам третьей отдельной штурмовой бригады. Прошла квалификационное обучение действительного членства Пласта число 244 - во Львовской области. Пластовую присягу приняла в крепости Батурин на тренинге "Пепел Батурина" в октябре 2023 года. К тому времени уже выполняла на фронте обязанности боевого медика", - отметил Юзич.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 3 ОШБр уничтожают оккупантов в блиндажах, а также атакуют вражеский грузовик и склад боеприпасов. ВИДЕО

Марина Гриценко участвовала в освобождении Харьковщины. В этом году президент отметил ее орденом "За мужество", как медика 1-го штурмового батальона "тройки".

У боевого медика осталась дочь - Юлия Гриценко.

Курень "Степные Ведьмы" открыл банку для ее поддержки.

https://send.monobank.ua/jar/6AigSLnUVZ

Читайте: В боях за Украину погиб воин 3-й ОШБр и краевед Игорь Климович (Африка). ФОТО