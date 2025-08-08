Боевая медик 3 ОШБр Марина Гриценко (Мэри) погибла при выполнении боевого задания. ФОТО
Во время выполнения боевого задания вместе с двумя побратимами погибла младший сержант, боевой медик Третьей штурмовой бригады Марина Гриценко (Мэри).
Об этом сообщил военный и пластун Юрий Юзич, передает Цензор.НЕТ.
"Мама 15-летней дочери. Историк и культурный деятель. Увлекалась музыкой и украинской исторической обрядовостью. С 2008 года работала научным, а затем - старшим научным сотрудником Черниговского областного художественного музея им. Григория Галагана. Перед полномасштабным вторжением занимала ответственную должность главного хранителя фондов музея. Во время обороны Чернигова вместе с ребенком переселилась в музей, чтобы спасти его от мародеров", - рассказал он.
В 2021 вместе с дочерью Марина присоединилась к Пласту в Чернигове.
"Была подсестричкой в рое "Соколы", готовилась стать их сестричкой. Принимала участие во многих мероприятиях своей пластовой ячейки, которая только начинала зарождаться. Входила в пластовое руководство Черниговского Пласта. Летом 2022 - писарь краевого (национального) лагеря для детей новацкого и юнацкого возраста "Экспедиция", который проходил на Буковине - по пластовому образовательному методу. Для детей, пострадавших от войны.
С марта 2022 года - то есть во время наступления на Чернигов - вступила в ВСУ, сначала в Тероборону, впоследствии перевелась к боевым медикам третьей отдельной штурмовой бригады. Прошла квалификационное обучение действительного членства Пласта число 244 - во Львовской области. Пластовую присягу приняла в крепости Батурин на тренинге "Пепел Батурина" в октябре 2023 года. К тому времени уже выполняла на фронте обязанности боевого медика", - отметил Юзич.
Марина Гриценко участвовала в освобождении Харьковщины. В этом году президент отметил ее орденом "За мужество", как медика 1-го штурмового батальона "тройки".
У боевого медика осталась дочь - Юлия Гриценко.
Курень "Степные Ведьмы" открыл банку для ее поддержки.
https://send.monobank.ua/jar/6AigSLnUVZ
Ти, ЖІНКА, пішла Захищати Україну від московської війни, а зеленський, з приблудами95 та шоблою бариг на крові, шиферів, міндічів, шурми, аброхамій, стефанчуків, тиМошенниць, бойків, шуфричів, ховалися за Тваєю спиною, ухиляючись від Захисту України, з якої, тільки гроші виводили за кордон!!!
співчуття рідним....
