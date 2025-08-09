Защищая Украину, пластун Андрей Свистильник (Узвар) погиб в Сумской области.. ФОТО
Во время выполнения боевого задания на Сумщине погиб воспитанник Черкасского "Пласта" Андрей Свистильник (Узвар).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пластуна и общественного деятеля Юрия Юзича.
"ИТ-ишник, отец двух несовершеннолетних дочерей. Присоединился к "Пласту" в начале 2000-х. Принадлежал к кружку "Волки" подготовительного юношеского куреня им. Я. Мудрого в станице Черкассы. В юношестве принял пластовую присягу.
Активный в пластовом жизни, участник мероприятий, тренировок, путешествий. Отбыл куренные лагеря "Склик" (2001, 2002, 2003), "Сечь" (2004), туристические соревнования "Тропами Героев" (2003), окружной лагерь Черкасской области "Гетманская булава" (2004). Участник, а затем член провода краевого конно-спортивного лагеря "Герц" (2004, 2005)", - говорится в сообщении.
Впоследствии, как отмечается, Свистильник стал старшим пластуном. На протяжении нескольких каденций был членом станичной пластовой старшины на различных делопроизводствах.
Принимал участие в олимпиадах. Окончил школу в 2004 г. с медалью. Высшее образование получил на факультете информационных технологий и систем Черкасского государственного технологического университета.
В студенческие годы был членом ОО "Православное молодежное братство" в г. Черкассы. После получения высшего образования работал в ИТ-сфере.
"С лета 2022 г. - в Вооруженных силах Украины. Младший сержант. Командир отделения РУБАК в 1-й отдельной тяжелой механизированной бригаде.
КАБ... Эвакуирован в стабилизационный пункт еще живыми, однако уже в дороге к дальнейшей госпитализации около умер.
Осталась жена, воспитанница "Пласта" - Анастасия Зоря и двое дочерей. А также ближняя и дальняя семья. Вечная память другу Андрею!", - отметил Юзич.
Герою Слава !
співчуття рідним...
гине цвіт Української Нації.
https://youtu.be/Z_uK_M5QI9w?si=H4f5XXRcmT2V1dwr
