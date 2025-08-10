Одна людина загинула внаслідок російських обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж
Внаслідок чергових атак по Харківській області одна людина загинула, ще четверо поранені.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Так у місті Куп’янськ 18-річний хлопець дістав вибухове поранення внаслідок атаки FPV-дрона. Постраждалого доставили до лікарні.
Близько ранку 9:00 російський безпілотник вдарив по селищу Козача Лопань. Поранено 68-річну жінку, її госпіталізували.
"Орієнтовно об 11:40 збройні сили рф обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий. Загинув 62-річний чоловік, ще двоє жінок віком 49 та 57 років отримали поранення. Пошкоджено будинки. За попередніми даними, окупанти застосували РСЗВ "Ураган", - йдеться в повідомленні.
