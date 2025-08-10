Один человек погиб вследствие российских обстрелов Харьковщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие очередных атак по Харьковщине один человек погиб, еще четверо ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

В частности в городе Купянск 18-летний парень получил взрывное ранение вследствие атаки FPV-дрона. Пострадавшего доставили в больницу.

Около 9:00 российский беспилотник ударил по поселку Казачья Лопань. Ранена 68-летняя женщина, ее госпитализировали.

"Ориентировочно в 11:40 вооруженные силы РФ обстреляли поселок Купянск-Узловой. Погиб 62-летний мужчина, еще две женщины в возрасте 49 и 57 лет получили ранения. Повреждены дома. По предварительным данным, оккупанты применили РСЗО "Ураган", - говорится в сообщении.