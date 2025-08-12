Ворог атакував безпілотником Семенівку на Чернігівщині, постраждав енергетик. ФОТО
У Семенівці Чернігівської області російський безпілотник поранив 52-річного цивільного чоловіка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.
Постраждалий працює енергетиком. Удар прийшовся поблизу його службового автомобіля.
Чоловік дістав уламкові поранення та був госпіталізований. Лікарі надають йому необхідну медичну допомогу.
