Враг атаковал беспилотником Семеновку на Черниговщине, пострадал энергетик. ФОТО

В Семеновке Черниговской области российский беспилотник ранил 52-летнего гражданского мужчину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

Пострадавший работает энергетиком. Удар пришелся вблизи его служебного автомобиля.

Мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

