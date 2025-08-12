Враг атаковал беспилотником Семеновку на Черниговщине, пострадал энергетик. ФОТО
В Семеновке Черниговской области российский беспилотник ранил 52-летнего гражданского мужчину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.
Пострадавший работает энергетиком. Удар пришелся вблизи его служебного автомобиля.
Мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.
