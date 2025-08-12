РУС
Враг атаковал беспилотником Семеновку на Черниговщине, пострадал энергетик. ФОТО

В Семеновке Черниговской области российский беспилотник ранил 52-летнего гражданского мужчину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

Пострадавший работает энергетиком. Удар пришелся вблизи его служебного автомобиля.

Мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночью российские беспилотники атаковали Корюковку на Черниговщине: повреждены дома и гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

Черниговская область

