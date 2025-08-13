УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13268 відвідувачів онлайн
Новини Фото Шпигунство на користь РФ
1 743 22

Настоятель храму УПЦ МП та військовослужбовець шпигували на користь РФ у Запоріжжі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) у Запоріжжі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, ворожий осередок координував настоятель одного із місцевих храмів УПЦ МП.

Що про зрадників відомо?

"Клірик підшукував проросійськи налаштованих мешканців під час проповідей, у яких виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів. Згодом він почав вербувати потенційних кандидатів до агентурного апарату країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила його злочинну діяльність, коли затримала у місті російського коригувальника (він уже отримав тюремний вирок). Цей фігурант дав покази на клірика і відтоді спецслужба почала документувати підривну діяльність священника.

Встановлено, що настоятель храму завербував також 41-річного мобілізованого до місцевої військової частини. За інструкцією російської спецслужби агент передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку.

Також читайте: Затримано російського інформатора, який наводив ракети на Павлоград та шпигував за військовими ешелонами на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

"До агентурного "звіту" він включав відомості про свій батальйон та суміжні підрозділи, а також фотокопії документів щодо розгортання нових формувань ЗСУ на передовій", - пояснили в СБУ.

зрадники з Запоріжжя
зрадники з Запоріжжя
зрадники з Запоріжжя
зрадники з Запоріжжя
зрадники з Запоріжжя
зрадники з Запоріжжя
зрадники з Запоріжжя
зрадники з Запоріжжя

Як встановило розслідування, священник та військовий координували свої дії з резидентом (старшим агентом) від 316-го розвідцентру російського гру. Ним виявився експравоохоронець із Запоріжжя, який втік на тимчасово окуповану частину території України і почав працювати на рф.

Під час обшуків у затриманих виявлено телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів. Також у клірика виявлено російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю.

Дивіться також: Затримано ворожого агента, який допомагав військам РФ прориватися до Покровська, - СБУ. ФОТО

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
▪️ чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ чч. 2, 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
▪️ чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).

Зловмисники перебувають під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності агентурної мережі російського гру.

Автор: 

Запоріжжя (2357) СБУ (13237) Запорізька область (3951) Запорізький район (217)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Хтось здивований?
показати весь коментар
13.08.2025 12:19 Відповісти
+4
Тут кожний другий піп московської секти - проросіянський, а якщо обшуки провести в них то і знайдуться паспорти і зброя і так далі.
показати весь коментар
13.08.2025 12:30 Відповісти
+4
А що цікаво у місті Старокостянтинів, піп із поплічником вбили військового, а менти із прокуратурою замяли діло і тихоша, всіх все влаштовує! Родина в розпачі, влада не реагує.
показати весь коментар
13.08.2025 12:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хтось здивований?
показати весь коментар
13.08.2025 12:19 Відповісти
І хто ж так прилаштував цього «богобоязненого» в ЗСУ?
Час, щоб ті хто це зробив відповіли за це по повній.
показати весь коментар
13.08.2025 12:46 Відповісти
сьогодні, сбу і особисто малюк, збирають всі плюшки.
литвин, з бодуна, накалякав сценарій?
показати весь коментар
13.08.2025 12:20 Відповісти
Не варто прізвище очильника СБУ писати з малої букви!
У вас для цього, і будь кого, НЕ МАЄ НА ЦЕ ПІДСТАВ!!
показати весь коментар
13.08.2025 12:48 Відповісти
то, звісно!
за таке, мене в столипінський вагон та на колиму!
показати весь коментар
13.08.2025 12:52 Відповісти
Дивина. Зелька та СБУ кришують УПЦ МП, СБУ так з давніх-давен. Паша-Мерседес ще з 90-х насаджував "русский мир", а в 2000-х УПЦ МП навіть створювали собі бойові загони, на кшталт "Вєрного казачєства", були в мене їх брошуркі.
показати весь коментар
13.08.2025 12:24 Відповісти
Ви в своєму розумі?
До чого тут СБУ?
Чи не забагато до них вимог?
показати весь коментар
13.08.2025 12:49 Відповісти
Обов'язки Служби безпеки України (СБУ) включають захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності та економічного потенціалу України, а також боротьбу з тероризмом, корупцією та організованою злочинністю. СБУ також займається інформаційно-аналітичною діяльністю, контррозвідкою та захистом державної таємниці.

бо сбу і швець, і жнець, і в дуду грець!
а, в цивілізованих країнах, подібним органам держбезпеки заборонено вести діяльність на території своїх країн!!!
показати весь коментар
13.08.2025 12:57 Відповісти
Та ні. Там ЗП нормальні. Безпека держави. Функція СБУ. Є структура та структури, що Україну не визнають як державу та не визнають незалежність інших православних церков. Московськи попи прямо зараз благославляють вбивати українців.
показати весь коментар
13.08.2025 13:00 Відповісти
те що до цієї пори мацковські попи підривають оборону це відповідальність ЗЕскота!
показати весь коментар
13.08.2025 12:28 Відповісти
+++
показати весь коментар
13.08.2025 13:24 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знову.
показати весь коментар
13.08.2025 12:29 Відповісти
Тут кожний другий піп московської секти - проросіянський, а якщо обшуки провести в них то і знайдуться паспорти і зброя і так далі.
показати весь коментар
13.08.2025 12:30 Відповісти
А чому другий? Просто кожен.
показати весь коментар
13.08.2025 12:53 Відповісти
Сумніваюсь, що кожний, бо навіть в московії є адекватні попи, які проти війни! Просто така наша хахляцька натура, що гроші переважають за власне достоїнство. Вони здантні не тільки продати Батьківщину, а й порушити Заповіді Божі! Хоча їхній патрон об'явив священну війну українцям, а вони є виконавцями і думають , що на суді Божому, їх Бог оправдає! Ну не закінчувли вони семіарії , а 3-х місячні курси і школу КГБ.
показати весь коментар
13.08.2025 13:16 Відповісти
А що цікаво у місті Старокостянтинів, піп із поплічником вбили військового, а менти із прокуратурою замяли діло і тихоша, всіх все влаштовує! Родина в розпачі, влада не реагує.
показати весь коментар
13.08.2025 12:32 Відповісти
Если бы не содействие главкома ВСУ , пздц, шо было бы... Запоминайте внимательно.
показати весь коментар
13.08.2025 12:35 Відповісти
Попи московського сатаната+мусорня+прокурви +суди -це все гвинтики однієї системи от і тому московський сатанат не чіпаютьі ця падаль і далі почуває себе господарями своїх рабів тобто пріхожан,худоби і повністю контролює zeVladu.
показати весь коментар
13.08.2025 12:48 Відповісти
Не знаю, де саме їх не чіпають. Владу над людьми вони втратили.відсотків на 80%
показати весь коментар
13.08.2025 12:51 Відповісти
а что эти ******** попы рашки из мп упц ещё не запрещены в Украине?!
показати весь коментар
13.08.2025 13:02 Відповісти
А причому тут головнокомандуючий? Іде війна,а ми в бірюльки граємось--Не змінюємо ККдля більш жорсткого покарання, диверсантам, шпигунам,зрадникам А також не переходимо на війсковий лад.
показати весь коментар
13.08.2025 13:13 Відповісти
До цього чаесу Верховна зрада, яка є філією офісу президента (крім партій ЄС та частини "Голосу") не заборонила діяльність цієї відкритої ворожої секти в тилу ЗСУ. То НАБУ і САП вони стерли в нуль за один день, а це ж свої.
показати весь коментар
13.08.2025 13:24 Відповісти
 
 