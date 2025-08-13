Настоятель храму УПЦ МП та військовослужбовець шпигували на користь РФ у Запоріжжі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) у Запоріжжі.

За матеріалами справи, ворожий осередок координував настоятель одного із місцевих храмів УПЦ МП.

Що про зрадників відомо?

"Клірик підшукував проросійськи налаштованих мешканців під час проповідей, у яких виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів. Згодом він почав вербувати потенційних кандидатів до агентурного апарату країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

СБУ викрила його злочинну діяльність, коли затримала у місті російського коригувальника (він уже отримав тюремний вирок). Цей фігурант дав покази на клірика і відтоді спецслужба почала документувати підривну діяльність священника.

Встановлено, що настоятель храму завербував також 41-річного мобілізованого до місцевої військової частини. За інструкцією російської спецслужби агент передавав дані про дислокацію, чисельність та озброєння українських військ на Запорізькому напрямку.

"До агентурного "звіту" він включав відомості про свій батальйон та суміжні підрозділи, а також фотокопії документів щодо розгортання нових формувань ЗСУ на передовій", - пояснили в СБУ.

















Як встановило розслідування, священник та військовий координували свої дії з резидентом (старшим агентом) від 316-го розвідцентру російського гру. Ним виявився експравоохоронець із Запоріжжя, який втік на тимчасово окуповану частину території України і почав працювати на рф.

Під час обшуків у затриманих виявлено телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів. Також у клірика виявлено російський паспорт, боєприпаси до автомата Калашникова та холодну зброю.

Слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру відповідно до вчинених злочинів за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

▪️ чч. 2, 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

▪️ чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).

Зловмисники перебувають під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності агентурної мережі російського гру.