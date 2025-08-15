УКР
Акція під посольством США у Києві
"Путіну не можна вірити": біля посольства США у Києві родини українських захисників проводять акцію. ФОТОрепортаж

Рідні військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів проводять біля американського посольства у Києві акцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У парку навпроти входу до посольства США зібралися близько 100 осіб.

Зустріч Трампа та Путіна: під посольством США у Києві проходить акція
Учасники закликають Дональда Трампа під час зустрічі з Путіним замість обговорення "обміну українських територій", порушити питання обміну військовополоненими "всіх на всіх, без винятків".

Присутні, тримають фотопортрети військовополонених, прапори України, стяги з назвами бойових підрозділів.

Також учасники тримають плакати із написами англійською: "Нічого про Україну без України" та "Обмін полонених всіх на всіх, без винятків".

Автомобілісти сигналять на знак солідарності.

На місці чергують наряди поліції та працівники поліції діалогу.

Трамп особисто зустріне Путіна з почестями на Алясці, - NBC

+6
Тех,кого повесили в Нюрнберге
Не убили лично ни одного человека
Но они ответственны за убийства миллионов людей
И Зеленский будет нести ответственность
За смерти сотен тысяч украинцев
Его первая обязанность по Конституции - безопасность страны и граждан
Он ПЛЕВАЛ и на первое и на второе
И должен ответить за смерти
Которых могло не быть
Если бы эта мелкая **** ГОТОВИЛА УКРАИНУ К ОБОРОНЕ!!!
А эта мелкая **** в Омане договорилась
О СДАЧЕ УКРАИНЫ - путину
Русские ,конечно,подонки
Но не идиоты
Чтобы ехать танковыми колоннами по шоссе
Они были уверены - наверху две мелкие суки обо всем договорились
И можно ехать с ветерком до Киева!!!!
15.08.2025 14:22 Відповісти
+5
Зате можна вірити Оманській Гниді 19.02.2025

.. Оманська Гнида розмінувала Чонгар та пустила русню в Україну

15.08.2025 14:07 Відповісти
+4
А там ця гніда не одна. Узгоджено 20 нових точок розмінування та чотири нові точки розведення, заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» керівник Офісу Президента .
15.08.2025 14:13 Відповісти
Як не можна?
Трампуша схожа на актрису з німецького кіно яка впевнена що в кінці фільму її таки візьмуть заміж...
15.08.2025 14:01 Відповісти
Зате можна вірити Оманській Гниді 19.02.2025

.. Оманська Гнида розмінувала Чонгар та пустила русню в Україну

15.08.2025 14:07 Відповісти
15.08.2025 14:12 Відповісти
А там ця гніда не одна. Узгоджено 20 нових точок розмінування та чотири нові точки розведення, заявив в ефірі телеканалу «Україна 24» керівник Офісу Президента .
15.08.2025 14:13 Відповісти
ну для цього є відповідні зельоні гниди як ти у потрібних структурах.
15.08.2025 14:13 Відповісти
Тех,кого повесили в Нюрнберге
Не убили лично ни одного человека
Но они ответственны за убийства миллионов людей
И Зеленский будет нести ответственность
За смерти сотен тысяч украинцев
Его первая обязанность по Конституции - безопасность страны и граждан
Он ПЛЕВАЛ и на первое и на второе
И должен ответить за смерти
Которых могло не быть
Если бы эта мелкая **** ГОТОВИЛА УКРАИНУ К ОБОРОНЕ!!!
А эта мелкая **** в Омане договорилась
О СДАЧЕ УКРАИНЫ - путину
Русские ,конечно,подонки
Но не идиоты
Чтобы ехать танковыми колоннами по шоссе
Они были уверены - наверху две мелкие суки обо всем договорились
И можно ехать с ветерком до Киева!!!!
15.08.2025 14:22 Відповісти
Проблема в тому, що і Трампу не можна вірити.
15.08.2025 14:11 Відповісти
"Путіну не можна вірити".
Якщо ще хтось і досі вірить путіну на цьому етапі, то тільки невиліковні люди.
Щось їм доводити і в чомусь таких переконувати - марна справа.
Шкода, що серед таких є випадкові особи наділені владою і впливом.
15.08.2025 14:25 Відповісти
 
 