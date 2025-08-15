"Путіну не можна вірити": біля посольства США у Києві родини українських захисників проводять акцію. ФОТОрепортаж
Рідні військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів проводять біля американського посольства у Києві акцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У парку навпроти входу до посольства США зібралися близько 100 осіб.
Учасники закликають Дональда Трампа під час зустрічі з Путіним замість обговорення "обміну українських територій", порушити питання обміну військовополоненими "всіх на всіх, без винятків".
Присутні, тримають фотопортрети військовополонених, прапори України, стяги з назвами бойових підрозділів.
Також учасники тримають плакати із написами англійською: "Нічого про Україну без України" та "Обмін полонених всіх на всіх, без винятків".
Автомобілісти сигналять на знак солідарності.
На місці чергують наряди поліції та працівники поліції діалогу.
Трампуша схожа на актрису з німецького кіно яка впевнена що в кінці фільму її таки візьмуть заміж...
.. Оманська Гнида розмінувала Чонгар та пустила русню в Україну
Не убили лично ни одного человека
Но они ответственны за убийства миллионов людей
И Зеленский будет нести ответственность
За смерти сотен тысяч украинцев
Его первая обязанность по Конституции - безопасность страны и граждан
Он ПЛЕВАЛ и на первое и на второе
И должен ответить за смерти
Которых могло не быть
Если бы эта мелкая **** ГОТОВИЛА УКРАИНУ К ОБОРОНЕ!!!
А эта мелкая **** в Омане договорилась
О СДАЧЕ УКРАИНЫ - путину
Русские ,конечно,подонки
Но не идиоты
Чтобы ехать танковыми колоннами по шоссе
Они были уверены - наверху две мелкие суки обо всем договорились
И можно ехать с ветерком до Киева!!!!
Якщо ще хтось і досі вірить путіну на цьому етапі, то тільки невиліковні люди.
Щось їм доводити і в чомусь таких переконувати - марна справа.
Шкода, що серед таких є випадкові особи наділені владою і впливом.