"Путіну не можна вірити": біля посольства США у Києві родини українських захисників проводять акцію. ФОТОрепортаж

Рідні військовополонених та зниклих безвісти українських воїнів проводять біля американського посольства у Києві акцію.

У парку навпроти входу до посольства США зібралися близько 100 осіб.





Учасники закликають Дональда Трампа під час зустрічі з Путіним замість обговорення "обміну українських територій", порушити питання обміну військовополоненими "всіх на всіх, без винятків".

Присутні, тримають фотопортрети військовополонених, прапори України, стяги з назвами бойових підрозділів.

Також учасники тримають плакати із написами англійською: "Нічого про Україну без України" та "Обмін полонених всіх на всіх, без винятків".

Автомобілісти сигналять на знак солідарності.

На місці чергують наряди поліції та працівники поліції діалогу.

