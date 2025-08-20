Використання рятувальників на власних будівництвах: підозрюється Начальник ГУ ДСНС у Вінницькій області. ФОТОрепортаж

Начальник ГУ ДСНС у Вінницькій області підозрюється в примусовому використання підлеглих рятувальників на власних будівництвах. Викрито схему торгівлі людьми.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито схему трудової експлуатації працівників ГУ ДСНС у Вінницькій області на приватних об’єктах будівництва.

Підозра в торгівлі людьми

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили начальнику Головного управління ДСНС у Вінницькій області про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинене щодо кількох осіб, службовою особою з використанням службового становища).

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2024–2025 років, зловживаючи службовим становищем, давав незаконні вказівки керівникам пожежно-рятувальних загонів та частин щодо увільнення п’яти окремих підлеглих від виконання службових обов’язків.

Також читайте: Родичі нового прокурора Вінниччини Ткаленка, якого Татаров кликав на день народження, накупили нерухомості в Києві на понад $1 млн, - Bihus.info. ВIДЕО

Після цього вони направлялися для будівельних робіт на об’єктах, що належать йому та членам його родини.















Запобіжний захід

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2,5 млн грн.

Слідство триває, встановлюється коло потерпілих та причетних до незаконної схеми трудової експлуатації працівників ДСНС.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ ДБР, за оперативного супроводу УВК ДБР.

Читайте: Завдав державі збитків на 5,4 млн гривень: СБУ та Нацполіція викрили посадовця Міноборони