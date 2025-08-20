УКР
Використання рятувальників на власних будівництвах: підозрюється Начальник ГУ ДСНС у Вінницькій області. ФОТОрепортаж

Начальник ГУ ДСНС у Вінницькій області підозрюється в примусовому використання підлеглих рятувальників на власних будівництвах. Викрито схему торгівлі людьми.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито схему трудової експлуатації працівників ГУ ДСНС у Вінницькій області на приватних об’єктах будівництва.

Підозра в торгівлі людьми

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили начальнику Головного управління ДСНС у Вінницькій області про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинене щодо кількох осіб, службовою особою з використанням службового становища).

За даними слідства, підозрюваний упродовж 2024–2025 років, зловживаючи службовим становищем, давав незаконні вказівки керівникам пожежно-рятувальних загонів та частин щодо увільнення п’яти окремих підлеглих від виконання службових обов’язків.

Після цього вони направлялися для будівельних робіт на об’єктах, що належать йому та членам його родини.

Начальник ДСНС використовував рятувальників на власному будівництві

Запобіжний захід

За клопотанням прокуратури суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2,5 млн грн.

Слідство триває, встановлюється коло потерпілих та причетних до незаконної схеми трудової експлуатації працівників ДСНС.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ ДБР, за оперативного супроводу УВК ДБР.

це піздец....в час коли кожний день атакується країна і вони треба де інде
20.08.2025 09:35 Відповісти
Vinnitsa Defence Village
20.08.2025 09:51 Відповісти
Важко їх назвати людьми, можливо було б правильніше рабами......
20.08.2025 09:58 Відповісти
На нуль і без зброї. Там йому місце. Поховання !!!
20.08.2025 10:50 Відповісти
О, знову у Вінниці дупа. Чомусь не дивує. Гнойсман створив саме корумповане місто в Україні. Прибрати Гнойсмана з Моргуовим і їх сранними "стратегами" І місто очиститься
20.08.2025 11:18 Відповісти
 
 