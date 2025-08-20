Использование спасателей на своих стройках: подозревается начальник ГУ ГСЧС в Винницкой области. ФОТОрепортаж
Начальник ГУ ГСЧС в Винницкой области подозревается в принудительном использовании подчиненных спасателей на собственных стройках. Разоблачена схема торговли людьми.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачена схема трудовой эксплуатации работников ГУ ГСЧС в Винницкой области на частных объектах строительства.
Подозрение в торговле людьми
Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили начальнику Главного управления ГСЧС в Винницкой области о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенное в отношении нескольких лиц, должностным лицом с использованием служебного положения).
По данным следствия, подозреваемый в течение 2024-2025 годов, злоупотребляя служебным положением, давал незаконные указания руководителям пожарно-спасательных отрядов и частей по освобождению пяти отдельных подчиненных от выполнения служебных обязанностей.
После этого они направлялись для строительных работ на объектах, принадлежащих ему и членам его семьи.
Мера пресечения
По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2,5 млн грн.
Следствие продолжается, устанавливается круг потерпевших и причастных к незаконной схеме трудовой эксплуатации работников ГСЧС.
Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ ГБР, при оперативном сопровождении УВК ГБР.
