Использование спасателей на своих стройках: подозревается начальник ГУ ГСЧС в Винницкой области. ФОТОрепортаж

Начальник ГУ ГСЧС в Винницкой области подозревается в принудительном использовании подчиненных спасателей на собственных стройках. Разоблачена схема торговли людьми.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачена схема трудовой эксплуатации работников ГУ ГСЧС в Винницкой области на частных объектах строительства.

Подозрение в торговле людьми

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили начальнику Главного управления ГСЧС в Винницкой области о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенное в отношении нескольких лиц, должностным лицом с использованием служебного положения).

По данным следствия, подозреваемый в течение 2024-2025 годов, злоупотребляя служебным положением, давал незаконные указания руководителям пожарно-спасательных отрядов и частей по освобождению пяти отдельных подчиненных от выполнения служебных обязанностей.

Мера пресечения

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2,5 млн грн.

Следствие продолжается, устанавливается круг потерпевших и причастных к незаконной схеме трудовой эксплуатации работников ГСЧС.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ ГБР, при оперативном сопровождении УВК ГБР.

