РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10940 посетителей онлайн
Новости Фото Злоупотребления чиновников
1 128 4

Использование спасателей на своих стройках: подозревается начальник ГУ ГСЧС в Винницкой области. ФОТОрепортаж

Начальник ГУ ГСЧС в Винницкой области подозревается в принудительном использовании подчиненных спасателей на собственных стройках. Разоблачена схема торговли людьми.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачена схема трудовой эксплуатации работников ГУ ГСЧС в Винницкой области на частных объектах строительства.

Подозрение в торговле людьми

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили начальнику Главного управления ГСЧС в Винницкой области о подозрении по ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми, совершенное в отношении нескольких лиц, должностным лицом с использованием служебного положения).

По данным следствия, подозреваемый в течение 2024-2025 годов, злоупотребляя служебным положением, давал незаконные указания руководителям пожарно-спасательных отрядов и частей по освобождению пяти отдельных подчиненных от выполнения служебных обязанностей.

Также читайте: Родственники нового прокурора Винницкой области Ткаленко, которого Татаров звал на день рождения, накупили недвижимости в Киеве более чем на $1 млн, - Bihus.info. ВИДЕО

После этого они направлялись для строительных работ на объектах, принадлежащих ему и членам его семьи.

Начальник ГСЧС использовал спасателей на собственном строительстве
Начальник ГСЧС использовал спасателей на собственном строительстве
Начальник ГСЧС использовал спасателей на собственном строительстве
Начальник ГСЧС использовал спасателей на собственном строительстве
Начальник ГСЧС использовал спасателей на собственном строительстве
Начальник ГСЧС использовал спасателей на собственном строительстве
Начальник ГСЧС использовал спасателей на собственном строительстве

Мера пресечения

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2,5 млн грн.

Следствие продолжается, устанавливается круг потерпевших и причастных к незаконной схеме трудовой эксплуатации работников ГСЧС.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ ГБР, при оперативном сопровождении УВК ГБР.

Читайте: Нанес государству ущерб на 5,4 млн гривен: СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника Минобороны

Автор: 

Винницкая область (1079) торговля людьми (277) ГСЧС (5104) подозрение (559)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це піздец....в час коли кожний день атакується країна і вони треба де інде
показать весь комментарий
20.08.2025 09:35 Ответить
Vinnitsa Defence Village
показать весь комментарий
20.08.2025 09:51 Ответить
Важко їх назвати людьми, можливо було б правильніше рабами......
показать весь комментарий
20.08.2025 09:58 Ответить
На нуль і без зброї. Там йому місце. Поховання !!!
показать весь комментарий
20.08.2025 10:50 Ответить
 
 