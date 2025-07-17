Нанес государству ущерб на 5,4 млн гривен: СБУ и Нацполиция разоблачили чиновника Минобороны

Военная контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция при содействии Министра обороны Украины разоблачили злоумышленников, которые присвоили государственные средства, предназначавшиеся для ремонта бронетехники ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Только по одному из задокументированных эпизодов сумма украденных ассигнований составила 5,4 млн грн.

По материалам дела, к организации сделки причастен глава группы контроля качества одного из военных представительств Минобороны в западном регионе Украины.

К схеме он привлек руководителя местного предприятия, которое получило заказ на ремонт бронетранспортеров. Согласно заключенному соглашению, подрядчики обязывались восстановить боеспособность БТРов для дальнейшего выполнения задач на фронте.

По материалам дела, военный чиновник должен был проверить техническое состояние отремонтированной техники.

Впрочем, он закрыл глаза на то, что подрядчики осуществляли лишь "поверхностные косметические" работы, а бронетехника осталась непригодной к боевому применению.

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Несмотря на недостатки, чиновник подписал акт выполненных работ, что стало основанием для начисления бюджетных средств на баланс подрядчиков.

Инициированная правоохранителями инженерно-техническая судебная экспертиза подтвердила неисправное техническое состояние бронетранспортеров.

Сейчас чиновник Минобороны подозревается по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос дополнительной квалификации его преступлений по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и привлечения к ответственности всех участников сделки.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

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