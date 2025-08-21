Рашисти завдали комбінованого удару по Львову, одна людина загинула (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти 21 серпня російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
"Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни.
Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи", - йдеться в повідомленні.
Садовий зазначив, що також є інформація про загоряння у інших місцях.
"Внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві – травмовані", - повідомив начальник ОВА Максим Козицький.
Також пошкоджені десятки житлових будинків. На місцях працюють усі профільні служби.
Згодом Садовий повідомив про третю постраждалу.
"Жінка, 38 років, у лікарні святого Пантелеймона. Поверхнева рана грудної клітки, гематоми, забій легень. Стан середньої важкості, обстежується", - повідомив міський голова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль