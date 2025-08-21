УКР
Рашисти завдали комбінованого удару по Львову, одна людина загинула (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 21 серпня російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни.
Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи",  - йдеться в повідомленні.

Садовий зазначив, що також є інформація про загоряння у інших місцях.

"Внаслідок комбінованого удару БПЛА та крилатими ракетами у Львові одна людина загинула, дві – травмовані", - повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

Також пошкоджені десятки житлових будинків. На місцях працюють усі профільні служби.

Згодом Садовий повідомив про третю постраждалу.

"Жінка, 38 років, у лікарні святого Пантелеймона. Поверхнева рана грудної клітки, гематоми, забій легень. Стан середньої важкості, обстежується", - повідомив міський голова.

Львів
Львів
Львів
Львів
Львів

Львів обстріл Львівська область Львівський район
Це ще не хизувалися - так, понти кидали. Хизуватися можна при наявності результатів.
21.08.2025 07:36 Відповісти
Тому що довбой@би клінічні. Ще й розповідали, що виробництво заховане в лісах Карпат.
21.08.2025 07:36 Відповісти
За погодженням із президентом США 21 СЕРПНЯ РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ черговий удар по Україні
21.08.2025 07:38 Відповісти
От нашо було хизуватися тим "фламінго" ???
21.08.2025 07:33 Відповісти
21.08.2025 07:36 Відповісти
21.08.2025 07:36 Відповісти
Нууу! Мукачеае - іе не ліси Карпат. 😊 Так, там є зелена зона і навіть Карпати недалеко, але ліси Карпат - то у іншому місці.
21.08.2025 08:49 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 08:53 Відповісти
Будуть тепер рівняти з землею можливі місця виробництва так ,як Старкон
21.08.2025 07:46 Відповісти
Та на тій Олени Степанівни ніяких виробництв немає. Житлові будинки і готель.
21.08.2025 08:29 Відповісти
наверное, каждый житель Украины услышал звуки войны, это и есть цель обстрелов. шо б не только даунбасяне и лугандоны были с этим знакомы
21.08.2025 09:03 Відповісти
"А то Путен нападе?" - було вже. Він напав, та нападе знов полюбому....
21.08.2025 07:54 Відповісти
Vladimir, Stop! А то трампон червону доріжку не постелить. Постелить рожеву.
21.08.2025 07:33 Відповісти
Та ні! Власне Трамп і хоче, щоб пвцин не зупинявся. Ці мазохісти - вони такі... мазохісти! . Тому буде і червона доріжка, і рожева, і навіть голуба, і вояки в пікантних позах на розкарячці. Таке враження, що чим більше пуцин звірствує - тим більше трамп перед ним мліє.
21.08.2025 07:40 Відповісти
21.08.2025 07:38 Відповісти
Саме так ! Патаму што владімір друг .
21.08.2025 09:16 Відповісти
Зате Орбан заявив щоб ми більше не били по рашистам особливо по нафтопроводу недружба. Я надіюсь сьогодні-завтра цей нафтопровід рознесуть на друзки щоб хоча б пів року рашисти не змогли його запустити
21.08.2025 07:54 Відповісти
Орбану просто запропонували, як то любить казати рудий дід - угоду. Якщо він не буде голосувати, так, "як треба", буде так -ми і маємо можливість, і маємо на це волю...
21.08.2025 07:58 Відповісти
Зелька був у Білому Домі такий радісний, шуткі мочив про костюма, і така довольна пика, як будто він втіхаря в ліфті насрав.
21.08.2025 08:16 Відповісти
Летять ракети через всю Україну а Нідерланди тим часом розміщують Петріот в Польщі
21.08.2025 08:27 Відповісти
Чим більше розповідають про зустріч "найвеличнішого" з світовим терористом тим більш рашисти посилюють терор ,ось рашиські чорти показали якого миру вони хочуть.
21.08.2025 08:38 Відповісти
Тепер настав час що дати відповідь і запустити так зване фламінго!!! Подивимся, чи Z-влада балаболи, чи конкретні пацани!
21.08.2025 08:57 Відповісти
95-й Квартал. Із всіма наслідками !
