УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14328 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 011 3

Водолази ДСНС врятували чоловіка, який тонув у Дніпрі, а на Рівненщині запобігти трагедії не вдалося. ФОТО

20 серпня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що людина тоне у річці Дніпро поблизу острова Монастирський Соборного району міста Дніпро. По прибуттю до місця події водолази ДСНС побачили у воді людину. Попередньо, чоловік стрибну з моста, травмувався та потребував допомоги.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Надзвичайники за допомогою рятувального катера доправили чоловіка до берега та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу. До порятунку було залучено 3 рятувальника та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України в області.

А от на Рівненщині запобігти трагедії не вдалося. Там, у селі Гута Рівненського району, під час купання потонув чоловік 1977 року народження. Його тіло вилучили місцеві мешканці. Підрозділи ДСНС не залучалися.

Надзвичайники нагадують, - з початку року на водних об’єктах України загинули 622 людини, з них – 53 дитини.

врятовано

Також читайте: Другий день на Полтавщині гасять пожежу, що виникла внаслідок обстрілу РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

потоплення (18) порятунок (123) ДСНС (5249) Рівненська область (1216) Рівненський район (23) Дніпро річка (28) Гута (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Горе, а у випадку в Дніпрі потрібно щоб цей пірнальник компенсував витрати на спасіння ДСНС, й заплатив штраф.
показати весь коментар
21.08.2025 12:50 Відповісти
А може це був ухилянт, від життя, від війни?
показати весь коментар
21.08.2025 12:53 Відповісти
Кількість стрибунів з мостів зростає, в що буде взимку?
показати весь коментар
21.08.2025 13:46 Відповісти
 
 