Водолази ДСНС врятували чоловіка, який тонув у Дніпрі, а на Рівненщині запобігти трагедії не вдалося. ФОТО

20 серпня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що людина тоне у річці Дніпро поблизу острова Монастирський Соборного району міста Дніпро. По прибуттю до місця події водолази ДСНС побачили у воді людину. Попередньо, чоловік стрибну з моста, травмувався та потребував допомоги.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Надзвичайники за допомогою рятувального катера доправили чоловіка до берега та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації до лікувального закладу. До порятунку було залучено 3 рятувальника та 1 одиницю техніки Головного управління ДСНС України в області.

А от на Рівненщині запобігти трагедії не вдалося. Там, у селі Гута Рівненського району, під час купання потонув чоловік 1977 року народження. Його тіло вилучили місцеві мешканці. Підрозділи ДСНС не залучалися.

Надзвичайники нагадують, - з початку року на водних об’єктах України загинули 622 людини, з них – 53 дитини.

