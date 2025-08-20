УКР
Другий день на Полтавщині гасять пожежу, що виникла внаслідок обстрілу РФ. ФОТОрепортаж

Рятувальники продовжують гасити пожежу на одному з підприємств Полтавщини, яка виникла внаслідок російського удару.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Займання сталося на кількох окремих локаціях. Станом на ранок 20 серпня усі осередки вдалося локалізувати. Роботи тривають, залучені два пожежні потяги Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Удар РФ по Полтавщині Пожежу гасять другий день
Нагадаємо, у ніч на 19 серпня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Полтавській області. Ворог застосував ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Під російським ударом опинилися Кременчук та Лубни.

Відомо, що окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі.

Читайте: Нерозрівані касетні боєприпаси із російських ракет виявляють у Кременчуці, - мер. ФОТО

пожежа (4405) ДСНС (5245) Полтавська область (1209)
А мы им нефтепровод Дружба поцарапали!
20.08.2025 11:59 Відповісти
Сегодня уже на горизонте небольшой дым видно а вчера вся сторона неба темная была.
20.08.2025 12:19 Відповісти
Трубопровід.
