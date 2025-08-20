1 930 4
Другий день на Полтавщині гасять пожежу, що виникла внаслідок обстрілу РФ. ФОТОрепортаж
Рятувальники продовжують гасити пожежу на одному з підприємств Полтавщини, яка виникла внаслідок російського удару.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Займання сталося на кількох окремих локаціях. Станом на ранок 20 серпня усі осередки вдалося локалізувати. Роботи тривають, залучені два пожежні потяги Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 19 серпня російські загарбники завдали масованого комбінованого удару по Полтавській області. Ворог застосував ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Під російським ударом опинилися Кременчук та Лубни.
Відомо, що окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі.
Алексей Зиновьев
20.08.2025 11:59
✘
govtva
20.08.2025 12:19
Антананаріву
20.08.2025 12:21
