РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10219 посетителей онлайн
Новости Фото Удар россиян по Полтавщине
2 501 5

Второй день в Полтавской области тушат пожар, возникший в результате обстрела РФ. ФОТОрепортаж

Спасатели продолжают тушить пожар на одном из предприятий Полтавщины, который возник в результате российского удара.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Возгорание произошло на нескольких отдельных локациях. По состоянию на утро 20 августа все очаги удалось локализовать. Работы продолжаются, привлечены два пожарных поезда Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Удар РФ по Полтавской области Пожар тушат второй день
Удар РФ по Полтавской области Пожар тушат второй день
Удар РФ по Полтавской области Пожар тушат второй день
Удар РФ по Полтавской области Пожар тушат второй день
Удар РФ по Полтавской области Пожар тушат второй день
Удар РФ по Полтавской области Пожар тушат второй день
Удар РФ по Полтавской области Пожар тушат второй день
Удар РФ по Полтавской области Пожар тушат второй день
Удар РФ по Полтавской области Пожар тушат второй день
Удар РФ по Полтавской области Пожар тушат второй день

Напомним, в ночь на 19 августа российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Полтавской области. Враг применил ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Под российским ударом оказались Кременчуг и Лубны.

Известно, что оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре.

Читайте: Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет обнаруживают в Кременчуге, - мэр. ФОТО

Автор: 

пожар (6020) ГСЧС (5104) Полтавская область (1249)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А мы им нефтепровод Дружба поцарапали!
показать весь комментарий
20.08.2025 11:59 Ответить
Сегодня уже на горизонте небольшой дым видно а вчера вся сторона неба темная была.
показать весь комментарий
20.08.2025 12:19 Ответить
Трубопровід.
показать весь комментарий
20.08.2025 12:21 Ответить
н-да ... у нас горить чомусь не гірше ніж там, а мабуть і краще
показать весь комментарий
20.08.2025 13:33 Ответить
 
 