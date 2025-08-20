Второй день в Полтавской области тушат пожар, возникший в результате обстрела РФ. ФОТОрепортаж

Спасатели продолжают тушить пожар на одном из предприятий Полтавщины, который возник в результате российского удара.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Возгорание произошло на нескольких отдельных локациях. По состоянию на утро 20 августа все очаги удалось локализовать. Работы продолжаются, привлечены два пожарных поезда Укрзализныци", - говорится в сообщении.





















Напомним, в ночь на 19 августа российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Полтавской области. Враг применил ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Под российским ударом оказались Кременчуг и Лубны.

Известно, что оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре.

