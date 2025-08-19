УКР
Нерозрівані касетні боєприпаси із російських ракет виявляють у Кременчуці, - мер. ФОТО

У Кременчуці на Полтавщині після російського удару виявляють нерозірвані російські касетні боєприпаси.

Про це повідомив мер Віталій Малецький, передає Цензор.НЕТ.

"Увага! Життєво важлива інформація! На території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет! Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент! НЕГАЙНО телефонуйте 101 або 102!

Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі!" - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 19 серпня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Полтавській області. Вибухи лунали у Кременчуці та Лубнах.

Читайте: МЗС: Росія понад 5 900 разів застосувала касетні боєприпаси по Україні

Касетні боєприпаси виявляють у Кременчуці Що відомо

Автор: 

Кременчук (319) касетні боєприпаси (131) Полтавська область (1205) Кременчуцький район (44)
Це і є, отой «мір», від ****** та московитів, для Українців??
показати весь коментар
19.08.2025 10:59 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2025 11:02 Відповісти
Виродки кацапські , щоб ви всімздохли разом із ху@лом
показати весь коментар
19.08.2025 11:09 Відповісти
 
 