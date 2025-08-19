3 325 4
Нерозрівані касетні боєприпаси із російських ракет виявляють у Кременчуці, - мер. ФОТО
У Кременчуці на Полтавщині після російського удару виявляють нерозірвані російські касетні боєприпаси.
Про це повідомив мер Віталій Малецький, передає Цензор.НЕТ.
"Увага! Життєво важлива інформація! На території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет! Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент! НЕГАЙНО телефонуйте 101 або 102!
Обов’язково розкажіть про небезпеку дітям, адже ці боєприпаси мають сріблястий колір, схожі на м’ячі і можуть привертати увагу малечі!" - зазначив він.
Нагадаємо, в ніч на 19 серпня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Полтавській області. Вибухи лунали у Кременчуці та Лубнах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар19.08.2025 10:59 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар19.08.2025 11:02 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Amber
показати весь коментар19.08.2025 11:09 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль