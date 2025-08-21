РУС
Водолазы ГСЧС спасли мужчину, тонувшего в Днепре, а в Ривненской области предотвратить трагедию не удалось. ФОТО

20 августа в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что человек тонет в реке Днепр вблизи острова Монастырский Соборного района города Днепр. По прибытию к месту происшествия водолазы ГСЧС увидели в воде человека. Предварительно, мужчина прыгнул с моста, травмировался и нуждался в помощи.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Спасатели с помощью катера доставили мужчину к берегу и передали работникам экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение. К спасению были привлечены 3 спасателя и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

А вот на Ривненщине предотвратить трагедию не удалось. Там, в селе Гута Ривненского района, во время купания утонул мужчина 1977 года рождения. Его тело вытащили местные жители. Подразделения ГСЧС не привлекались.

Спасатели напоминают, - с начала года на водных объектах Украины погибли 622 человека, из них - 53 ребенка.

потопление (27) спасение (173) ГСЧС (5107) Ровенская область (1273) Ровенский район (22) Гута (1) Днепр река (27)
Сортировать:
Горе, а у випадку в Дніпрі потрібно щоб цей пірнальник компенсував витрати на спасіння ДСНС, й заплатив штраф.
21.08.2025 12:50 Ответить
А може це був ухилянт, від життя, від війни?
21.08.2025 12:53 Ответить
Кількість стрибунів з мостів зростає, в що буде взимку?
21.08.2025 13:46 Ответить
 
 