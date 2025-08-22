Воїн загинув у бою за кілька днів до повернення батька з трирічного російського полону. ФОТО
Сумна звістка надійшла з Запорізького напрямку — під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Ярослав Бойчук, син відомого захисника Маріуполя Олександра Бойчука.
Родина Бойчуків понад три роки чекала на повернення Олександра з російського полону, куди він потрапив ще у березні 2022 року під час героїчної оборони Маріуполя.
Лише 14 серпня 2025 року захисника вдалося повернути в Україну у межах обміну полоненими. Проте зустрічі з сином так і не сталося — Ярослав загинув раніше, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, Олександр Бойчук служив у Криму на посаді командира мінного тральщика "Геніченськ" та навесні 2014 року, під час анексії півострова, відмовився зрадити присязі та перейти на бік Росії. Після початку повномасштабної війни він брав участь в обороні Маріуполя, де потрапив у полон.
Його син Ярослав продовжив шлях батька та став військовим. На передовій він виконував бойові завдання.
