Воїн загинув у бою за кілька днів до повернення батька з трирічного російського полону. ФОТО

Сумна звістка надійшла з Запорізького напрямку — під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Ярослав Бойчук, син відомого захисника Маріуполя Олександра Бойчука.

Родина Бойчуків понад три роки чекала на повернення Олександра з російського полону, куди він потрапив ще у березні 2022 року під час героїчної оборони Маріуполя.

Лише 14 серпня 2025 року захисника вдалося повернути в Україну у межах обміну полоненими. Проте зустрічі з сином так і не сталося — Ярослав загинув раніше, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, Олександр Бойчук служив у Криму на посаді командира мінного тральщика "Геніченськ" та навесні 2014 року, під час анексії півострова, відмовився зрадити присязі та перейти на бік Росії. Після початку повномасштабної війни він брав участь в обороні Маріуполя, де потрапив у полон.

Його син Ярослав продовжив шлях батька та став військовим. На передовій він виконував бойові завдання.

воїн,загинув

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про гарантовані 15 днів відпустки для військовослужбовців

Вічна Пам'ять і Слава Ярославові Бойчуку!
22.08.2025 13:54 Відповісти
22.08.2025 14:00 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
22.08.2025 14:03 Відповісти
Вічна пам"ять загиблим героям. Пам"ятаємо. Не пробачимо.
22.08.2025 14:22 Відповісти
Дуже боляче читати таки новини. Вічна пам'ять. Низько вклоняюся тобі воїне.
22.08.2025 14:42 Відповісти
 
 