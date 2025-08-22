Воин погиб в бою за несколько дней до возвращения отца из трехлетнего российского плена. ФОТО

Печальная весть поступила с Запорожского направления - во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Ярослав Бойчук, сын известного защитника Мариуполя Александра Бойчука.

Семья Бойчуков более трех лет ждала возвращения Александра из российского плена, куда он попал еще в марте 2022 года во время героической обороны Мариуполя.

Только 14 августа 2025 года защитника удалось вернуть в Украину в рамках обмена пленными. Однако встречи с сыном так и не произошло - Ярослав погиб раньше, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, Александр Бойчук служил в Крыму в должности командира минного тральщика "Гениченск" и весной 2014 года, во время аннексии полуострова, отказался изменить присяге и перейти на сторону России. После начала полномасштабной войны он участвовал в обороне Мариуполя, где попал в плен.

Его сын Ярослав продолжил путь отца и стал военным. На передовой он выполнял боевые задачи.

