РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10479 посетителей онлайн
Новости Фото Потери Украины
3 485 5

Воин погиб в бою за несколько дней до возвращения отца из трехлетнего российского плена. ФОТО

Печальная весть поступила с Запорожского направления - во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Ярослав Бойчук, сын известного защитника Мариуполя Александра Бойчука.

Семья Бойчуков более трех лет ждала возвращения Александра из российского плена, куда он попал еще в марте 2022 года во время героической обороны Мариуполя.

Только 14 августа 2025 года защитника удалось вернуть в Украину в рамках обмена пленными. Однако встречи с сыном так и не произошло - Ярослав погиб раньше, сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, Александр Бойчук служил в Крыму в должности командира минного тральщика "Гениченск" и весной 2014 года, во время аннексии полуострова, отказался изменить присяге и перейти на сторону России. После начала полномасштабной войны он участвовал в обороне Мариуполя, где попал в плен.

Его сын Ярослав продолжил путь отца и стал военным. На передовой он выполнял боевые задачи.

воин, погиб

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о гарантированных 15 днях отпуска для военнослужащих

Автор: 

война (1441) военнослужащие (6262) пленные (2217) ВСУ (6859)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна Пам'ять і Слава Ярославові Бойчуку!
показать весь комментарий
22.08.2025 13:54 Ответить
показать весь комментарий
22.08.2025 14:00 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
показать весь комментарий
22.08.2025 14:03 Ответить
Вічна пам"ять загиблим героям. Пам"ятаємо. Не пробачимо.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:22 Ответить
Дуже боляче читати таки новини. Вічна пам'ять. Низько вклоняюся тобі воїне.
показать весь комментарий
22.08.2025 14:42 Ответить
 
 