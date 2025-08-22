Шмигаль і Рютте відвідали одне з найбільших українських підприємств з виробництва дронів. ФОТО
Міністр оборони України Денис Шмигаль і генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідали одне з найбільших українських підприємств, яке виготовляє безпілотники.
Про очільник оборонного відомства повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте ознайомилися з роботою одного з найбільших українських підприємств, що виробляє дрони. Підприємство регулярно виконує державні контракти, забезпечуючи безпілотниками підрозділи Сил оборони України. Попри безпекові загрози повномасштабної війни, продовжує розвиватися та впроваджувати інноваційні підходи до масштабування виробництва",- йдеться у повідомленні.
Шмигаль зазначив, що Україна має унікальний досвід інновацій на полі бою й інновацій у виробництві, і готова ділитися ним із партнерами в НАТО.
"Розраховуємо, що Альянс надалі підтримуватиме ОПК України та інвестуватиме в нашу спільну безпеку",- додав міністр оборони.
А взагалі що відрізняє наших посадовців від їхніх
Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
18 серп.
Жахливо відстала ця Європа. Подивіться на Мерца. Відправляється до США - і що?
Сам тримає в руках піджак.
Сам дістає сумки з машини.
Сам несе їх в літак.
Де кортеж? Де полк охорони? Де окремі офіцери для багажу?
Жодного уявлення про велич нацлідера, сором.
