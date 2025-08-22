Шмигаль і Рютте відвідали одне з найбільших українських підприємств з виробництва дронів. ФОТО

Міністр оборони України Денис Шмигаль і генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідали одне з найбільших українських підприємств, яке виготовляє безпілотники.

Про очільник оборонного відомства повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте ознайомилися з роботою одного з найбільших українських підприємств, що виробляє дрони. Підприємство регулярно виконує державні контракти, забезпечуючи безпілотниками підрозділи Сил оборони України. Попри безпекові загрози повномасштабної війни, продовжує розвиватися та впроваджувати інноваційні підходи до масштабування виробництва",- йдеться у повідомленні.

Шмигаль зазначив, що Україна має унікальний досвід інновацій на полі бою й інновацій у виробництві, і готова ділитися ним із партнерами в НАТО.

"Розраховуємо, що Альянс надалі підтримуватиме ОПК України та інвестуватиме в нашу спільну безпеку",- додав міністр оборони.

Читайте також: "10 млн дронів на рік": Зеленський розповів про запропоновану Трампу угоду про спільне виробництво БПЛА