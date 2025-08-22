УКР
Шмигаль і Рютте відвідали одне з найбільших українських підприємств з виробництва дронів. ФОТО

Міністр оборони України Денис Шмигаль і генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідали одне з найбільших українських підприємств, яке виготовляє безпілотники.

Про очільник оборонного відомства повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте ознайомилися з роботою одного з найбільших українських підприємств, що виробляє дрони. Підприємство регулярно виконує державні контракти, забезпечуючи безпілотниками підрозділи Сил оборони України. Попри безпекові загрози повномасштабної війни, продовжує розвиватися та впроваджувати інноваційні підходи до масштабування виробництва",- йдеться у повідомленні.

Рютте,Шмигаль

Шмигаль зазначив, що Україна має унікальний досвід інновацій на полі бою й інновацій у виробництві, і готова ділитися ним із партнерами в НАТО.

Рютте,Шмигаль

"Розраховуємо, що Альянс надалі підтримуватиме ОПК України та інвестуватиме в нашу спільну безпеку",- додав міністр оборони.

Читайте також: "10 млн дронів на рік": Зеленський розповів про запропоновану Трампу угоду про спільне виробництво БПЛА

безпілотник (4737) виробництво (1714) Рютте Марк (499) Шмигаль Денис (4779)
+2
Рєзніков/шмигаль проводили Потужну екскурсію???
А кортеж великий?? А геолокацію хоч хтось вимикав???
показати весь коментар
22.08.2025 18:51 Відповісти
+2
марафон марафон
патріота раціон
Марафон марафон
пропаганди чемпіон
показати весь коментар
22.08.2025 18:54 Відповісти
+1
Шмигаль показав своє підприємство, щоб німець позаздрив.

А взагалі що відрізняє наших посадовців від їхніх

Сергій Погребецький
@pogrebeckij
·
18 серп.
Жахливо відстала ця Європа. Подивіться на Мерца. Відправляється до США - і що?

Сам тримає в руках піджак.
Сам дістає сумки з машини.
Сам несе їх в літак.

Де кортеж? Де полк охорони? Де окремі офіцери для багажу?
Жодного уявлення про велич нацлідера, сором.
показати весь коментар
22.08.2025 18:39 Відповісти
Надо бы скинуть парочку кабов на их многоэтажку. Как они на дом в Константиновке.
Чтобы за каждую бомбу получали равноценный ответ.
показати весь коментар
22.08.2025 18:40 Відповісти
українські каби ?

це шутка четвертого року війни

.
показати весь коментар
22.08.2025 18:54 Відповісти
Ідіот!
показати весь коментар
22.08.2025 18:46 Відповісти
котрий з них ?
показати весь коментар
22.08.2025 18:49 Відповісти
ви Фламінго покажіть,він уху с'їсть
показати весь коментар
22.08.2025 18:48 Відповісти
марафон марафон
патріота раціон
Марафон марафон
пропаганди чемпіон
показати весь коментар
22.08.2025 18:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iqUjG1pS2pQ

А В ЦЕЙ ЧАС -Интервью охрінівших адвокатов Порошенко біля суду - йому висунуте обвинувачення в нападі РФ
показати весь коментар
22.08.2025 19:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KKXxZqinWvU



генерал Омельченко - В машину на Алясці посадив Трамп хйла за наказом хйла ( є зчитування по губах). Показав файли Епштейна ? Чому Трамп так погано виглядав на прощальному підході до журналістів перед підсрачником цапам залишивши без вечері.
показати весь коментар
22.08.2025 19:16 Відповісти
пан Рютте мультики не дивиться

.
показати весь коментар
22.08.2025 18:55 Відповісти
Так їх просили показати рожевого фламінго, але Андрій Борисович соромився на людях його витягнути зі штанів.
показати весь коментар
22.08.2025 19:02 Відповісти
Рєзніков/шмигаль проводили Потужну екскурсію???
А кортеж великий?? А геолокацію хоч хтось вимикав???
показати весь коментар
22.08.2025 18:51 Відповісти
А навіщо ...? (сарказм )
показати весь коментар
22.08.2025 19:11 Відповісти
Рютте пише на дроні «путін - *****»?
показати весь коментар
22.08.2025 18:52 Відповісти
або номер чергової Потужної безпекової угоди . І ініціали кім Чен ЗЕ
показати весь коментар
22.08.2025 18:57 Відповісти
надіюсь очі зав'язували шмигалю, коли везли?
показати весь коментар
22.08.2025 18:55 Відповісти
Нахіба? Тільки сліпий не бачив куди сьогодні кортеж їздив
показати весь коментар
22.08.2025 18:59 Відповісти
Зашибісь. Сьогодні чекати прильоту по заводу?
показати весь коментар
22.08.2025 18:57 Відповісти
Скоріш в ніч на 24...
показати весь коментар
22.08.2025 19:00 Відповісти
показати весь коментар
22.08.2025 18:59 Відповісти
Потрібно Тампону дати онлайн ефір, щоб бачив як згорають американські інвестиції і гарантії які він давав
показати весь коментар
22.08.2025 19:01 Відповісти
надеюсь крысе шмыгалю показали фальш-цеха
показати весь коментар
22.08.2025 19:04 Відповісти
Чекайте туди прольотів!
показати весь коментар
22.08.2025 19:08 Відповісти
Завтра туда прилетит.
Место вычисляется элементарно по нескольким параметрам.
показати весь коментар
22.08.2025 19:08 Відповісти
Сначала Шмигаль, будучи премьером, урезал бюджет военным, а теперь своим фэйсом засвечивает военные предприятия.
Совпадение?
показати весь коментар
22.08.2025 19:11 Відповісти
 
 